Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τράκαρε με… ταχύπλοο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στα διόδια της Αγίας Τριάδας στη Φθιώτιδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, αυτοκίνητο τράκαρε με… ταχύπλοο, το οποίο ρυμουλκούνταν από όχημα που είχε σταματήσει στο γκισέ.



Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σημαντικές υλικές ζημιές. Το συμβάν κατέγραψε το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.