Ο Γιάννης Πάριος απαντά στους επικριτές του: “Δεν έχουν τα γκατς να βάλουν το όνομά τους από κάτω – Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης”

Ο Γιάννης Πάριος απαντά για πρώτη φορά στα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν την τελευταία συναυλία του στην Κύπρο.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής μίλησε στη Σάσα Σταμάτη και στο parapolitika.gr και τοποθετήθηκε για όσα γράφτηκαν σχετικά με την εμφάνισή του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τον επηρεάζουν οι επικρίσεις και πως εκείνο που εξακολουθεί να έχει σημασία για τον ίδιο είναι η αγάπη του κόσμου.

Όταν ρωτήθηκε για όσα ειπώθηκαν μετά τη συναυλία του στην Κύπρο, ο Γιάννης Πάριος απάντησε: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο τον απασχολούν τα αρνητικά σχόλια, ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός. «Τελείως. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτε άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκατς -που λένε- να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πουν “είμαι ο τάδε”. Για τους άλλους δεν μιλάνε, γιατί; Δεν ξέρω. Να σκεφθώ άσχημα δεν θέλω», είπε.

«Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανητά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν», κατέληξε.