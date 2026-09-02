Στους 21 οι νεκροί από το θανατηφορό τροχαίο με λεωφορείο στην Αίγυπτο

Ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε σήμερα στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου ανήλθε σε 21, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείο Υγείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε για άγνωστο λόγο στον δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάμπ και Νουεϊμπάα.

Η περιοχή είναι ένας τουριστικός προορισμός που φημίζεται για τη θαλάσσια βιοποικιλότητά της, τα φυσικά τοπία και τα ορεινά μονοπάτια πεζοπορίας.

🇪🇬 Égypte : 16 morts et 28 blessés dans un accident de bus dans le sud du Sinaïhttps://t.co/bchJwKfXg9 — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) September 2, 2026

Τέτοια δυστυχήματα είναι συνηθισμένα στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμελή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια.

BREAKING: A bus crash in Egypt’s eastern Sinai Peninsula has killed 16 people and injured 28 others, the country's health ministry reports. pic.twitter.com/Och27w5Dtd — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) September 2, 2026

Πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση μεταξύ δύο φορτηγών που μετέφεραν εργάτες στη βόρεια Αίγυπτο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ