Παπαστεργίου: Ψηφιακές υποδομές και έργα φέρνουν την Περιφέρεια πιο κοντά στα αστικά κέντρα

«Η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αφορά στην Περιφέρεια και κάθε χωριό, από τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, μέχρι την Πύλη Τρικάλων και απομακρυσμένα νησιά, όπως οι Λειψοί. Αφορά σε κάθε γειτονιά και σε κάθε πολίτη που οφείλει να βλέπει ότι έχει τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην τεχνολογία και στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, με όσους ζουν στην Αττική». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της περιοδείας του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, στη Β’ Θεσσαλονίκης, με σταθμούς στους Δήμους Χαλκηδόνος, Λαγκαδά, Πυλαίας-Χορτιάτη και Ωραιοκάστρου.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο κ. Παπαστεργίου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συζήτησε την πορεία των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, το στάδιο απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και, κυρίως, το πώς οι νέες υποδομές μπορούν να μεταφραστούν σε καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Πρώτος σταθμός ήταν τα Κουφάλια, όπου ο υπουργός συζήτησε με τον δήμαρχο Σταύρο Αναγνωστόπουλο και συνεργάτες του για τα έργα επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από κοινού, πραγματοποίησαν στάση σε έργο του Ultra-Fast Broadband (UFBB). «Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Περιφέρεια», σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, υπογραμμίζοντας ότι «οι υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο δεν αποτελούν πλέον πολυτέλεια, ούτε προνόμιο των μεγάλων αστικών κέντρων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το πρόγραμμα WiFi4GR, που δημιουργεί δωρεάν σημεία ασύρματης πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους, ώστε η ψηφιακή πρόσβαση να γίνεται πραγματικά καθολική».

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαστεργίου επισκέφθηκε το ΚΕΠ Αγίου Αθανασίου, όπου αναφέρθηκε στο νέο έργο του «CRM» του Δημοσίου, που θα συγκεντρώνει σε ένα σημείο τις υποθέσεις του πολίτη και θα κάνει την εξυπηρέτησή του, ακόμα πιο απλή και πιο άμεση, όπως υπογραμμίστηκε. Σημειώνεται ότι ο δήμος Χαλκηδόνος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» με προϋπολογισμό πάνω από 568 χιλιάδες ευρώ και με δράσεις, όπως έξυπνες διαβάσεις, ενεργειακή διαχείριση δημοτικών και σχολικών κτιρίων, ηλεκτρονικές πληρωμές και ψηφιοποίηση δημοτικών υπηρεσιών.

Με δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και νέο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικού ύψους περίπου 1,15 εκατ. ευρώ, ο δήμος Λαγκαδά περνά στην επόμενη φάση της ψηφιακής του αναβάθμισης. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης του υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου με τη δήμαρχο Ελπινίκη Ανδρεάδου, ενώ δόθηκε έμφαση στο πώς οι ψηφιακές υποδομές μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματική τη λειτουργία του δήμου. Από τη διαχείριση του δημοτικού στόλου οχημάτων έως και την ενεργειακή παρακολούθηση κτιρίων, η τεχνολογία αποκτά πλέον πρακτικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως επισημάνθηκε.

Ο υπουργός έδωσε το «παρών» και στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη, επισημαίνοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης ως στοιχείου της ταυτότητας της κάθε τοπικής κοινωνίας.

Στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, ο κ. Παπαστεργίου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και ενημερώθηκε για το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 1,96 εκατ. ευρώ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι 10 «έξυπνες στάσεις» που ήδη λειτουργούν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου, με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να περάσει από τον απλό σχεδιασμό στην πράξη, βελτιώνοντας την ενημέρωση των πολιτών, επισημάνθηκε και υπογραμμίστηκε πως ταυτόχρονα υλοποιούνται πρωτοβουλίες για την ενεργειακή διαχείριση, αλλά και την έξυπνη διαχείριση κοινόχρηστων χώρων.

Στον δήμο Ωραιοκάστρου, το ενδιαφέρον στράφηκε στους ανθρώπους που καλούνται να μετατρέψουν τις ψηφιακές δυνατότητες σε οικονομική δραστηριότητα. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ συζήτησε με τον δήμαρχο Παντελή Τσακίρη, αλλά και με νέους επιχειρηματίες της περιοχής, για τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία για την τοπική οικονομία. Έξυπνες διαβάσεις, ενεργειακή διαχείριση δημοτικών και σχολικών κτιρίων, ψηφιακές υπηρεσίες και σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, συνθέτουν ένα νέο περιβάλλον για κατοίκους και επαγγελματίες. Το ζητούμενο, όπως αναδείχθηκε στη συζήτηση, είναι η ψηφιακή επένδυση να επιστρέφει στην κοινωνία ως νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

«Δεν αρκεί να ολοκληρώσουμε τα έργα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν ζωντανά και την επόμενη ημέρα», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι «η συντήρηση, η τεχνική υποστήριξη και η στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, ιδίως στους μικρότερους δήμους, αποτελούν κρίσιμο ζήτημα, ώστε οι νέες υποδομές να συνεχίζουν να αποδίδουν στην κοινωνία».

«Τα ψηφιακά έργα υλοποιούνται για να βελτιώνεται διαρκώς η καθημερινότητα των πολιτών και να αξιοποιεί κάθε περιοχή τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η ψηφιακή μετάβαση είναι ένας κοινός αγώνας σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και στόχος είναι κάθε πολίτης, από τα Κουφάλια και τον Λαγκαδά μέχρι τον Χορτιάτη και το Ωραιόκαστρο, να έχει πρόσβαση στις ίδιες υποδομές, στις ίδιες υπηρεσίες και στις ίδιες ευκαιρίες», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ.