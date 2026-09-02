Ευγενία Σαμαρά: Η εντυπωσιακή υποβρύχια εμπειρία στο Μεξικό – Κολύμπησε δίπλα σε φαλαινοκαρχαρίες

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το ταξίδι της στο Μεξικό καλωσόρισε τον Σεπτέμβριο η Ευγενία Σαμαρά. Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από μία μοναδική υποβρύχια εμπειρία, καθώς βρέθηκε να κολυμπά δίπλα σε φαλαινοκαρχαρίες και σαλάχια manta ray.

Η Ευγενία Σαμαρά δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και το δέος της για την εμπειρία, περιγράφοντας με χιούμορ όσα έζησε μέσα στο νερό, ενώ φρόντισε παράλληλα να καθησυχάσει τη μητέρα της για την ασφάλεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

«Καλό μήνα αγαπημένοι μέσα από τον βυθό παρέα με αυτά τα τεράστια πλάσματα που κολυμπήσαμε παρέα. Δέος και ανατριχίλα και τρέλα και έκανα πάλι σαν πεντάχρονο και γενικά να ρουφάμε τη ζωή με το κουτάλι παρακαλώ», έγραψε αρχικά.

«Για να μην φρικάρει η μάνα μου», πρόσθεσε η Ευγενία Σαμαρά, εξηγώντας πως ο φαλαινοκαρχαρίας, παρά το εντυπωσιακό μέγεθός του και την ονομασία του, δεν κυνηγά ανθρώπους και τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ίδια ανάρτηση και στα σαλάχια manta ray, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως το άνοιγμα των «φτερών» τους μπορεί να φτάσει περίπου τα επτά μέτρα.

«Το καλύτερο κάνει τούμπες και περιστροφές μέσα στο νερό και μας αποτρελαίνει», σχολίασε η ηθοποιός για την ξεχωριστή εμπειρία της.