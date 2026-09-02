Κωνσταντοπούλου: Ο κ. Μητσοτάκης μετέτρεψε την κυβέρνηση σε εργαλείο του “πάμε και όσα φάμε” και έχετε φάει πάρα πολλά

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας, νωρίτερα σήμερα, στη Βουλή, κατά την συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

«Σε αυτή τη Βουλή, στην οποία ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός έχει βάλει ως στόχο την υποτίμηση των γυναικών και έχει επίκουρους συγκεκριμένους βουλευτές, όχι μόνο του δικού του κόμματος αλλά και άλλων κομμάτων, είναι προσωπική μου υπόθεση πλέον και προσκαλώ τις γυναίκες βουλευτίνες να το κάνουμε, προσωπική μας υπόθεση, να αποκρούσουμε αυτόν τον ακραίο σεξισμό και μισογυνισμό», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου συμπλήρωσε: «Πού ακούστηκε αυτή η αμφισβήτηση, εν έτη 2026, της αναγκαιότητας στο προεδρείο της Βουλής να υπάρχει η μοναδική προταθείσα γυναίκα βουλευτής; (εν. Έλενα Ακρίτα)… Μα που ακούστηκε; Από τον κ. Μητσοτάκη. Τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θεωρεί ότι για τις γυναικοκτονίες δεν πρέπει να κάνει τίποτε, μολονότι έχουμε ήδη δέκα γυναικοκτονίες για το 2026. Τον κ. Μητσοτάκη που θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα του προηγούμενου αιώνα για να αμφισβητήσει πολιτική αντίπαλό του, αρχηγό και να της λέει ότι έχει “οίστρο”… Τον σεξισμό αυτόν, όχι απλώς θα τον καταγγείλω, θα τον καρφιτσώσω να τον βλέπει όλος ο κόσμος».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «βρώμικα παιχνίδια» και γυρολόγους που «επιστρατεύονται να κάνουν βρώμικο κοινοβουλευτικό πόλεμο στην μοναδική κοινοβουλευτική ομάδα που ενοχλεί και είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Βρώμικες μέθοδοι και βρώμικες συμπράξεις και συμπαιγνίες. Αυτά θα τελειώνουν. Υπάρχει ένας κόσμος που αγωνιά, δεν είναι βολεμένος, είναι στην πρώτη γραμμή και υπάρχει ένας Μητσοτάκης και διάφοροι δικοί του, οι οποίοι κοιτούν πόσο περισσότερο θα απομυζήσουν αυτή τη χώρα και κοιτάνε πόσα ακόμα θα φάνε».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «”από το πάμε και όπου βγει”, πάρα πολύ γρήγορα από το 2023 και τα μέτρα που εξήγγειλε μετά τον Daniel και μηδέποτε εφάρμοσε, ο κ. Μητσοτάκης μετέτρεψε την κυβέρνηση σε εργαλείο του “πάμε και όσα φάμε” και έχετε φάει πάρα πολλά».

«Έκτρωμα του πολιτικού βίου ο Γ. Φλωρίδης»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστρεψε τα «βέλη» της και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη τον οποίο χαρακτήρισε «έκτρωμα του πολιτικού βίου».

«Θεώρησα ότι το ΠΑΣΟΚ με έναν αρχηγό που δεν είχε ψηφίσει μνημόνια θα μπορούσε ίσως να γυρίσει σελίδα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε και για το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι θεώρησε ότι με έναν αρχηγό που δεν είχε ψηφίσει μνημόνια και με βουλευτές που δεν είχαν βρώμικα χέρια, θα μπορούσε ίσως να γυρίσει σελίδα», αλλά όπως είπε «φαίνεται ότι είναι τόσο προσκολλημένοι κάποιοι σε αυτή τη διαφθορά της Siemens, του Τσουκάτου, του Μαντέλη…».

«Θα αμφισβητήσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την Έλενα Ακρίτα»

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενη στην μη εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, σημείωσε ότι το κόμμα της αμφισβητεί «το αποτέλεσμα όπως το ανακοινώσατε διότι όπως πληροφορήθηκα ήδη, από την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, οι 141 ψήφοι ήταν επιστολικές. Είχαμε 141 άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 70α για να ψηφίσουν επιστολικά; Πώς ανακοινώσατε αυτό το αποτέλεσμα; Επειδή το θέλει ο κ. Μητσοτάκης; Εμείς θα αμφισβητήσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας».

«Τροπολογία της Πλεύσης Ελευθερίας για τους εποχικούς πυροσβέστες»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής τροπολογία για 12μηνη εργασία για τους εποχικούς πυροσβέστες. «Δεν θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν τη ψυχή τους και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες, απούσες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ», ανέφερε.

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι»

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Κάποιοι θέλουν να απογοητεύσουν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει ελπίδα και ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε ότι «οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε αυτούς που δεν έχουν φωνή, να είμαστε η φωνή τους, η δύναμή τους, η υπεράσπισή τους».