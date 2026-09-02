Άνοιξαν οι ουρανοί στη Θεσσαλονίκη – Ορμητικοί χείμαρροι στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την ισχυρή βροχόπτωση.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την οδό Εθνικής Αμύνης, η οποία μετατράπηκε σε χείμαρρο. Το νερό κατέβαινε ορμητικό δυσχεραίνοντας τη διέλευση των οχημάτων, ειδικά στο ρεύμα ανόδου προς την Ευαγγελίστρια.

Ανάλογες εικόνες καταγράφονται και στην Εγνατία, η οποία πλημμύρισε τουλάχιστον έως το ύψος της Καμάρας.