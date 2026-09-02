MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στον Μύτικα Θήβας – Επιχειρούν οχτώ αεροσκάφη για την κατάσβεση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 16 πυροσβεστικών οχημάτων.

Την ίδια ώρα από αέρος συνδράμουν 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Η περιοχή της Βοιωτίας έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης το φετινό καλοκαίρι, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται κατά περίπτωση με εναέρια μέσα, πεζοπόρα τμήματα και συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θήβα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 46 λεπτά πριν

Φωτιά στην Κάρυστο: Νέο 112 για εκκένωση δύο περιοχών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μειωμένες πωλήσεις στις εκπτώσεις δήλωσε το 60% των εμπόρων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λάρισα: Ο εισαγγελέας προτείνει την ενοχή του καθηγητή που ασέλγησε σε μαθήτριά του – “Έκανα μόνο sexting”, είπε ο 58χρονος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γιαννιτσά: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καβγά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Φωτιά στην Κάρυστο: Ήχησε το 112 για εκκένωση της Θεατρούπολης, επιχειρούν έξι εναέρια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συναγερμός για φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Δείτε βίντεο