Φωτιά στον Μύτικα Θήβας – Επιχειρούν οχτώ αεροσκάφη για την κατάσβεση

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 16 πυροσβεστικών οχημάτων.

Την ίδια ώρα από αέρος συνδράμουν 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Η περιοχή της Βοιωτίας έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης το φετινό καλοκαίρι, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται κατά περίπτωση με εναέρια μέσα, πεζοπόρα τμήματα και συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.