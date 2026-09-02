Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη έχει όλα τα εχέγγυα να αποκτήσει συλλογική αυτοπεποίθηση

«Η Θεσσαλονίκη έχει όλα τα εχέγγυα να αποκτήσει πλέον συλλογική αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε συνέντευξή του στον υπεύθυνο Επικοινωνίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Γιώργο Αλοίμονο, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Studio στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Αγγελούδης αναγνώρισε ότι η πόλη λειτουργούσε επί πολλά χρόνια με «γκρίνια» έναντι των Αθηνών, κάτι που το απέδωσε στην απουσία υλοποίησης μεγάλων έργων στην περιοχή. Σημείωσε ωστόσο, ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά ακόμη δεν έχουμε απαλλαγεί από τη νοοτροπία αυτή. «Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι είναι άλλο πράγμα η υποβολή αιτημάτων, άλλο η διεκδίκηση, άλλο η ένταση στο πλαίσιο ενός διαλόγου και άλλο η επαναφερόμενη γκρίνια», είπε ο κ. Αγγελούδης και τόνισε: «Σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει όλα τα εχέγγυα ώστε οι πολίτες της, δίχως να υποστείλουν τη διεκδίκηση και τις προσπάθειες για κάτι παραπάνω, να αποκτήσει μία συλλογική αυτοπεποίθηση. Η πόλη έχει πολλά πλεονεκτήματα, πολλές φορές περισσότερα κι από αυτά που εμφανίζει η πρωτεύουσα. Η Θεσσαλονίκη είναι μία ευρωπαϊκή πόλη, μία πόλη με προοπτική κι εκεί πρέπει να εστιάσουμε!».

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υπενθύμισε ότι ο δήμος τάχθηκε υπέρ της διαμόρφωσης ενός πάρκου στο κέντρο της πόλης που θα εκτείνεται σε έκταση 120 στρεμμάτων από τα συνολικά 160 της ΔΕΘ και με το κτιριακό αποτύπωμα να είναι το μικρότερο δυνατό. Υπενθύμισε ότι η εταιρεία (Helexpo – ΔΕΘ) έχει δημοπρατήσει το έργο και ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προκύψει ο ανάδοχος. Εξέφρασε την ελπίδα τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, έτσι ώστε εντός του 2030 ή το αργότερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2031 η Θεσσαλονίκη να έχει αποκτήσει έναν σύγχρονο πράσινο χώρο αναψυχής εντός του οποίου προβλέπεται και η φύτευση 3.500- 4.000 δέντρων.

Σε ό,τι αφορά την βιομηχανία και την παρουσία της στην περιοχή μέσω του μεγαλύτερου Επιχειρηματικού Πάρκου στα Βαλκάνια, αυτού της Σίνδου, ο κ. Αγγελούδης αναγνώρισε τη δουλειά της ΕΤΒΑ, τόνισε ωστόσο ότι «τώρα ήρθε η ώρα της πολιτικής προσέλκυσης των επιχειρήσεων ακόμα περισσότερο στην περιοχή». Αναγνώρισε το έργο που έχει ήδη συντελεστεί από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, εντός του Πάρκου στη Σίνδο, είπε όμως ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμη, όπως περισσότερα δρομολόγια σύνδεσης της πόλης με το Πάρκο, ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και των logistics και να δοθούν κίνητρα για την εγκατάσταση περισσότερων επιχειρήσεων εντός του οργανωμένου Πάρκου της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στη Σίνδο.

Με την ευκαιρία αυτή, ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Γιώργος Αλοίμονος, ανακοίνωσε ότι τον Οκτώβριο ξεκινάει η λειτουργία Ιατρείου εντός του Πάρκου και ότι αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για την σχεδιαζόμενη λειτουργία Παιδικού Σταθμού εντός της ΒΙΠΕ. Ανακοίνωσε ακόμη ότι στο πλαίσιο αύξησης του πρασίνου στον χώρο έχει αποφασιστεί η φύτευση δέντρων που καθυστερούν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ