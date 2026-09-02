Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης: Προτείνουμε 24ωρο Μετρό τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη

Την ανάγκη καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης κάθε Σαββατοκύριακο ανέδειξε ο Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης, Γιώργος Μπαμπανίκας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΟΝΝΕΔ για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Όπως σημείωσε, η αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στους δρόμους της πόλης, ενισχύοντας τη συνείδηση και τη συμμόρφωση των οδηγών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Η αυστηροποίηση του ΚΟΚ πρέπει να συνοδεύεται και από περισσότερες ασφαλείς εναλλακτικές για τον πολίτη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι, έχουν επιδείξει μια πρωτοφανή συμμόρφωση στα δεδομένα του νέου ΚΟΚ, και για τον λόγο αυτό, οφείλουμε ως πολιτεία, να του παρέχουμε μια αξιόπιστη επιλογή για να επιστρέψει στο σπίτι του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαμπανίκας.

Στο πλαίσιο αυτό, ως ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης προτείνουμε την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα.

Η Θεσσαλονίκη τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα, με χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες να μετακινούνται προς και από το κέντρο και τις περιοχές διασκέδασης. Την ίδια ώρα, η αυξημένη ζήτηση για ταξί καθιστά πολλές φορές δύσκολη την εξεύρεση διαθέσιμου οχήματος.

Η πρόταση της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για μια πόλη με σύγχρονες υποδομές και μια νέα κουλτούρα ασφαλών μετακινήσεων, όπου η πρόληψη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκονται στο επίκεντρο.