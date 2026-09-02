ΗΠΑ: Ο Τραμπ προτείνει τα Στενά του Ορμούζ να μετονομαστούν σε “Στενά Τραμπ”

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα Στενά του Ορμούζ σε “Στενά Τραμπ”, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της “λίμνης Οντάριο”, που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά, σε “λίμνη Αμερική”.

“Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα Στενά του Ορμούζ σε ‘Στενά Τραμπ’; ” (…), έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα.

Η Τεχεράνη έχει κλείσει αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα από τότε που άρχισε ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.