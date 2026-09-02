Κρήτη: “Μαϊμού” τράπεζες άρπαξαν πάνω από 650.000 ευρώ από δήμο και Περιφέρεια

Δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης, οι οποίες εκτυλίχθηκαν με παρόμοια μεθοδολογία και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές στην Κρήτη. Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν δημόσιες υπηρεσίες, με το συνολικό ποσό που έκανε «φτερά» να ξεπερνά τα 650.000 ευρώ.



Κοινός παρονομαστής των δύο περιστατικών ήταν η αξιοποίηση ψηφιακών μεθόδων που έπεισαν τους υπαλλήλους ότι πραγματοποιούσαν κανονικές τραπεζικές συναλλαγές. Οι δράστες δημιούργησαν ηλεκτρονικά περιβάλλοντα που έμοιαζαν με εκείνα πραγματικών τραπεζικών ιδρυμάτων, καταφέρνοντας να παραπλανήσουν τα θύματά τους.

Η απάτη με το μισό εκατομμύριο ευρώ

Στην πιο πρόσφατη υπόθεση, υπάλληλοι δήμου στην Ανατολική Κρήτη επιχείρησαν να εξοφλήσουν υποχρεώσεις του δήμου μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Κατά την καταχώριση του ΙΒΑΝ, θεωρούσαν ότι τα χρήματα θα μεταφέρονταν σε λογαριασμό ελληνικής τράπεζας.

Στην πραγματικότητα, όμως, είχαν οδηγηθεί σε ιστοσελίδα που είχε κατασκευαστεί από τους επιτήδειους και ήταν σχεδιασμένη ώστε να παραπέμπει σε αυθεντικό τραπεζικό περιβάλλον.

Η παγίδα λειτούργησε άμεσα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 500.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια τα χρήματα μετακινήθηκαν και κατέληξαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ελλάδας.



Το πρώτο περιστατικό στην Περιφέρεια Κρήτης

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε καταγραφεί αντίστοιχο περιστατικό με θύματα υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης. Και σε αυτή την περίπτωση, οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν προς λογαριασμούς που εμφανίζονταν ως τραπεζικοί, χωρίς στην πραγματικότητα να αντιστοιχούν σε πραγματικούς λογαριασμούς ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Η συνολική ζημία ανήλθε σε περίπου 152.000 ευρώ. Για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους, οι δράστες δεν μετέφεραν το ποσό εφάπαξ, αλλά το διαμοίρασαν σε 55 ξεχωριστές συναλλαγές μικρότερης αξίας, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν τα ψηφιακά ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Στο μικροσκόπιο των αρχών οι διαδρομές των χρημάτων

Οι δύο υποθέσεις εξετάστηκαν από στελέχη της αρμόδιας Αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τα οποία αναζητούν τη διαδρομή των χρηματικών ποσών και τους τελικούς αποδέκτες.

Ήδη έχει καταστεί δυνατή η ανάκτηση σημαντικού μέρους των χρημάτων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και να δεσμευτούν και τα υπόλοιπα ποσά.

Η ομοιότητα των δύο περιστατικών, τόσο ως προς τη μεθοδολογία όσο και ως προς τη γεωγραφική τους συγκέντρωση και το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, έχει θέσει τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανή δράση οργανωμένου κυκλώματος ηλεκτρονικής απάτης.

Πηγή: naftemporiki.gr