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LIVE η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

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Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, με το «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας» να βρίσκεται στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Το σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρεί να συνδυάσει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου, υπό την προϋπόθεση αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Στις βασικές προτάσεις που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας από το Porto Palace περιλαμβάνονται η δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, καθώς και η θέσπιση υποχρεωτικής «πατριωτικής εισφοράς», με στόχο, όπως υποστηρίζει η ΕΛ.Α.Σ., μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου.

Ο ορίζοντας του προγράμματος είναι δεκαετής και το κεντρικό του μήνυμα συνοψίζεται στο τρίπτυχο: «Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα».

Αλέξης Τσίπρας ΕΛΑΣ

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