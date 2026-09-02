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Ιωάννα Τούνη – Το νέο άλμπουμ από τις Μαλδίβες: “Λογικά θα ανεβάζω φωτογραφίες μέχρι τα Χριστούγεννα”

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THESTIVAL TEAM

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Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Η influencer και επιχειρηματίας φαίνεται πως δεν έχει τελειώσει ακόμη με το φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της και συνεχίζει να δημοσιεύει στιγμές από την απόδρασή της στον εξωτικό προορισμό.

Η Ιωάννα Τούνη είχε ταξιδέψει στις Μαλδίβες τον Αύγουστο, με αφορμή τα γενέθλιά της. Στο ταξίδι βρέθηκαν μαζί της ο γιος της, ο σύντροφός της, αλλά και αγαπημένοι της φίλοι.

Στη νέα της ανάρτηση, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να δημοσιεύσει μία σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την παραλία. Στις φωτογραφίες ποζάρει πάνω στην άμμο και δίπλα στη θάλασσα, φορώντας ένα μακρύ γαλάζιο φόρεμα με παγιέτες, ενώ πίσω της απλώνεται το εξωτικό τροπικό τοπίο.

Η ίδια, μάλιστα, σχολίασε με χιούμορ το γεγονός ότι εξακολουθεί να μοιράζεται φωτογραφίες από το ταξίδι της, προειδοποιώντας ουσιαστικά τους followers της πως έχει ακόμη πολύ υλικό.

«Λογικά θα ανεβάζω φωτογραφίες από Μαλδίβες μέχρι τα Χριστούγεννα», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Ιωάννα Τούνη

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