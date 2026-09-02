X: Μπαράζ από emails επαναφοράς κωδικού πρόσβασης ανησυχεί τους χρήστες

Ξυπνήσατε σήμερα βλέποντας πολλαπλά αιτήματα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης από το X; Δεκάδες χρήστες δημοσίευσαν αναρτήσεις στο κοινωνικό δίκτυο, αναφέροντας ότι έλαβαν τουλάχιστον 10 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γύρω στις 16:30 ώρα Ελλάδας.

Τα μηνύματα, τα οποία εμφανίστηκαν στα εισερχόμενα τουλάχιστον ενός μέλους της ομάδας του PCMag, φαίνονταν αυθεντικά: προέρχονταν από τη διεύθυνση info@x.com και περιλάμβαναν τον εξαψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης.



«Αν δεν υποβάλατε αυτό το αίτημα, αγνοήστε αυτό το μήνυμα», ανέγραφε το email. Αυτό όμως ήταν ευκολότερο στα λόγια παρά στην πράξη, καθώς τα μηνύματα πυροδότησαν ένα κύμα ανησυχητικών αναρτήσεων στο X από χρήστες που φοβούνταν ότι οι λογαριασμοί τους παραβιάστηκαν ή ότι είχαν γίνει στόχος εκστρατείας phishing.

Ο Mridul Singhai, μηχανικός προϊόντων του X, δήλωσε ότι η εταιρεία «ερευνά ενεργά το ζήτημα και, μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπίσει στοιχεία για παραβιάσεις. Ζητούμε συγγνώμη για τα πολλαπλά email και εκτιμούμε την υπομονή σας, καθώς προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα».

Ο Singhai αποδίδει τα ανεπιθύμητα αυτά email στο X Money, την πλατφόρμα πληρωμών του Μασκ για τους συνδρομητές του X Premium, η οποία διατέθηκε στο ευρύ κοινό τον Ιούλιο. «Οι επιτιθέμενοι φαίνεται να πιστεύουν ότι, τώρα που το @XMoney είναι ευρέως διαθέσιμο, μπορούν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογαριασμούς.»

Πώς να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας στο X

Εάν έχετε λάβει ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μην κάνετε κλικ σε κανέναν σύνδεσμο. Μεταβείτε απευθείας στην εφαρμογή του X για κινητά ή στον ιστότοπο για να ελέγξετε την κατάσταση του λογαριασμού σας. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει ακόμα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας στον λογαριασμό σας, κάντε το το συντομότερο δυνατό, είτε ενεργοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) είτε κάποιο κλειδί πρόσβασης (passkey).

Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσετε την «Προστασία επαναφοράς κωδικού πρόσβασης» ακολουθώντας τη διαδρομή Ρυθμίσεις > Ασφάλεια και πρόσβαση στο λογαριασμό > Ασφάλεια > Προστασία επαναφοράς κωδικού πρόσβασης. «Αν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε είτε τη διεύθυνση email σας είτε τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή τη διεύθυνση email σας και στη συνέχεια τον αριθμό τηλεφώνου, αν και τα δύο είναι συνδεδεμένα με το λογαριασμό σας, για να σας σταλεί ένας σύνδεσμος επαναφοράς κωδικού πρόσβασης ή ένας κωδικός επιβεβαίωσης σε περίπτωση που τον ξεχάσετε», αναφέρει το X.

Στην ίδια σελίδα «Ασφάλεια» μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επαλήθευση δύο παραγόντων (2FA) ή ένα κλειδί πρόσβασης. Για το 2FA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή επαλήθευσης ή ένα φυσικό κλειδί ασφαλείας. Για τη λήψη κωδικών μέσω SMS απαιτείται να είστε συνδρομητής Premium, ωστόσο δεν συνιστούμε ούτως ή άλλως τη χρήση SMS για τη λήψη κωδικών 2FA.

Πηγή: gr.pcmag.com