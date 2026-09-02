Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι είχε κανονίσει τον γάμο της πριν μάθει ότι είναι έγκυος

Μητέρα για πρώτη φορά αναμένεται να γίνει σε λίγο καιρό η Δανάη Μπάρκα, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, μέσω του Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον Φάνη Μπότση που φανέρωναν την εγκυμοσύνη της.

Η ανάρτηση της ηθοποιού και παρουσιάστριας κατάφερε να κερδίσει αμέτρητα likes και πολλά σχόλια με ευχές για το μωράκι που έρχεται. Η Δανάη Μπάρκα απάντησε σε κάποια σχόλια και έκανε και μία αποκάλυψη σχετικά με την απόφασή της να παντρευτεί τον Φάνη Μπότση, παρόλο που η σχέση τους μετρούσε μόλις μερικούς μήνες.

Ένας follower έγραψε ότι η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν τόσο γρήγορα, ωστόσο η μέλλουσα μανούλα τον διέψευσε. Απάντησε, λοιπόν, ότι ο γάμος της είχε ήδη προγραμματιστεί όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος. Μάλιστα, χρησιμοποίησε και την παροιμία «Με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια».

«Εμ, γι’ αυτό παντρεύτηκε τσακ μπαμ, μπράβο με το καλό!», έγραφε το επίμαχο σχόλιο.

«Ήταν κανονισμένο πιο πριν, οπότε απλά ήρθε με ένα σμπάρο και τα λοιπά και τα λοιπά», απάντησε η Δανάη Μπάρκα.

Η ίδια και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στη Μεσσηνία στις 13 Ιουνίου, σε μία ρομαντική τελετή και παρουσία όλων των αγαπημένων τους ανθρώπων.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη και έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… κι απ’ τους τρεις μας», έγραψε η Δανάη Μπάρκα, ανακοινώνοντας την εγκυμοσύνη της.

Μέχρι στιγμής, η Δανάη Μπάρκα δεν έχει αναφέρει άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την εγκυμοσύνη της, όπως σε ποιον μήνα της κύησης βρίσκεται και αν γνωρίζει το φύλο του μωρού της.

Η Βίκυ Σταυροπούλου μετά την ανακοίνωση της κόρης της ότι είναι έγκυος, καλημέρισε τους διαδικτυακούς της φίλους ανεβάζοντας φωτογραφίες βίντεο από τα γυρίσματα του νέου σίριαλ, «Κάμπινγκ» που θα πρωταγωνιστεί στο MEGA.