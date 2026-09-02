Δημογλίδου για την υπόθεση της Κυψέλης: Υπάρχουν κενά στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην τραγική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος, καθώς προκύπτουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία από την Ελληνική Αστυνομία. Στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

“Υπάρχουν αρκετά κενά και ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορούμενων. Έχει σχηματιστεί μια δικογραφία σε βάρος τους, η οποία σήμερα θα παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με όλο το υλικό το οποίο συμπεριλαμβάνει. Υπάρχουν και τρία ανήλικα παιδιά στην οικογένεια για τα οποία εκκρεμούν κάποιες ενέργειες, όπως για παράδειγμα η εξέτασή τους. Είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται στο σπίτι του παιδιού με ειδικό παιδοψυχολόγο, καθώς σίγουρα μπορούν να δώσουν πληροφορίες τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να αποσπάσουμε από τους κατηγορούμενους. Όπως επίσης είναι δύσκολο να βρούμε πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα, επειδή ακριβώς όπως φαίνεται, αυτοί οι άνθρωποι μετακινούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα“.

Τραγικές φιγούρες τα τρία ανήλικα παιδιά

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αστυνομίας, δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά.

“Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα για ανεύρεση των παιδιών, προφανώς τα παιδιά εισέρχονταν σε κάποια δομή σε νοσοκομείο και με κάποιο τρόπο εξέρχονταν. Γι’ αυτό ακριβώς ερχόταν και αυτή η παραγγελία στα αστυνομικά τμήματα, ώστε να βρεθούν ξανά τα παιδιά και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο ή σε κάποια δομή”.



“Βρήκαμε στο ιστορικό ότι υπήρχαν καταγγελίες οι οποίες ήταν ανώνυμες και πολύ ορθά έπραξαν οι πολίτες, χωρίς να δίνεται κανένα στοιχείο, έστω διεύθυνσης κατοικίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αστυνομία αναζητούσε σε 9-10 διαφορετικές διευθύνσεις αυτά τα παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς θέλουμε τη βοήθεια των πολιτών σε τέτοια περιστατικά. Κάθε φορά που λαμβάνουμε μία εισαγγελική παραγγελία γίνεται απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία. Απαντάμε στην Εισαγγελία ότι αναζητήθηκαν σε συγκεκριμένες διευθύνσεις και τελικά βρέθηκαν σε αυτή τη διεύθυνση. Ξαναλέω, αυτή είναι μία αλληλογραφία που γίνεται άμεσα µε τον εισαγγελέα, για να επέμβει η αστυνομία και να βρει αυτά τα παιδιά. Προφανώς και δεν μπορεί ο εισαγγελέας να γνωρίζει που βρίσκεται ένα παιδί, όταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται η μεταφορά τους από μια οικία σε άλλη”.