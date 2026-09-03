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Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 25 Θεσσαλονίκης

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Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Επαρχιακή Οδό 25 Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7.00π.μ. έως τις 7.00μ.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας επί της Επαρχιακής Οδού 25, από τη συμβολή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας προς Σταυρό, Ολυμπιάδα και τα όρια του Νομού Χαλκιδικής.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Θεσσαλονίκη

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