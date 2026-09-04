Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 4 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου:

1682 Ο Βρετανός αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του (Κομήτης του Χάλεϊ).

1828 Αρχίζει η αποχώρηση των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, κατ’ εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγγυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου, με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ.

1839 Αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρώτος Πόλεμος του Οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842, με την παραχώρηση του Χονγκ-Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία.

1955 Διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης, νυν Τσάμπιονς Λιγκ. Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρτιζάν Βελιγραδίου 3-3.

1978 Ο Γεώργιος Ράλλης είναι ο πρώτο Έλληνας υπουργός (Εξωτερικών) που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση.

1998 Δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο ρώσος Σεργκέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Inc.

Γεννήσεις

1768 Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατωβριάνδος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμήν του, στην Αθήνα υπάρχει η οδός Σατωβριάνδου. (Θαν. 4/7/1848)

1905 Μαίρη Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα. (Θαν. 13/12/1983)

1981 Μπιγιονσέ (Νόουλς), Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι

1821 Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. (Γεν. ?)

1907 Έντβαρντ Γκριγκ, Νορβηγός συνθέτης. (Γεν. 15/6/1843)

1989 Ζορζ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ. (Γεν. 13/2/1903)

Γιορτάζουν

Ααρών, Άνθιμος, Ανθιμία, Ερμιόνη, Μωυσής.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ταεκβοντό

Παγκόσμια Ημέρα Σεξoυαλικής Υγείας