Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8:00π.μ. έως τις 2:30μ.μ. στον Δήμο Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται στην ευρύτερη αγροτική/βιομηχανική περιοχή ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ, ΔΥΤΙΚΑ και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ των ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ καθώς και επί της ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ από το ύψος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ με κατεύθυνση ΔΥΤΙΚΑ.