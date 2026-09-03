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Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

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THESTIVAL TEAM

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Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8:00π.μ. έως τις 2:30μ.μ. στον Δήμο Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται στην ευρύτερη αγροτική/βιομηχανική περιοχή ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ, ΔΥΤΙΚΑ και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ των ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ καθώς και επί της ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ από το ύψος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ με κατεύθυνση ΔΥΤΙΚΑ.

Διακοπή ρεύματος Θεσσαλονίκη

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