Το καλύτερο απογευματινό ρόφημα για περισσότερη ενέργεια – Δεν είναι ο καφές…

Φάγατε ένα ισορροπημένο μεσημεριάνο, ώστε να έχετε αρκετή ενέργεια το απόγευμα, όμως λίγες ώρες αργότερα, ο οργανισμός αρχίζει και πάλι να βαραίνει και η συγκέντρωση υποχωρεί. Η απογευματινή κόπωση είναι μια εμπειρία που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει κάποια στιγμή.

Πολλοί για να την καταπολεμήσουν στρέφονται στον καφέ, ακόμα και σε αναψυκτικά με καφεΐνη (τύπου κόλα) ή ενεργειακά ποτά. Ωστόσο, σύμφωνα με διατροφολόγους στο Eating Well, το μαύρο τσάι μπορεί να αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Ίσως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τον απογευματινό καφέ σας με ένα φλιτζάνι μαύρο τσάι.

Γιατί το μαύρο τσάι είναι το καλύτερο απογευματινό ρόφημα

Περιέχει καφεΐνη

Το μαύρο τσάι μπορεί να προσφέρει την τόνωση που χρειάζεστε το απόγευμα, καθώς περιέχει φυσικά καφεΐνη, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της εγρήγορσης και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης.

Η καφεΐνη είναι ένας γνωστός και αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης της ενέργειας, όμως έχει σημασία η ώρα κατά την οποία καταναλώνεται. Ορισμένοι άνθρωποι είναι περισσότερο ευαίσθητοι στην καφεΐνη όσο περνά η ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση, το μαύρο τσάι μπορεί να προσφέρει μια μικρότερη δόση, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον οργανισμό.

Η καφεΐνη μπορεί να παραμείνει στο σώμα για έξι έως οκτώ ώρες ή ακόμη περισσότερο. Επομένως, αν επηρεάζει τον ύπνο σας, αξίζει να επιλέγετε αργότερα μέσα στην ημέρα ροφήματα με λιγότερη καφεΐνη ή προϊόντα χωρίς καφεΐνη.

Η αντικατάσταση του απογευματινού καφέ με μαύρο τσάι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Ένα φλιτζάνι μαύρο τσάι περιέχει περίπου 47 mg καφεΐνης, ενώ η ίδια ποσότητα καφέ φίλτρου περιέχει περίπου 95 mg. Αυτό σημαίνει ότι με το τσάι λαμβάνετε σχεδόν τη μισή ποσότητα καφεΐνης.

Περιέχει L-θεανίνη που βελτιώνει τη συγκέντρωση

Ένας ακόμη λόγος για να προτιμήσετε το μαύρο τσάι αντί του καφέ είναι ότι περιέχει φυσικά L-θεανίνη. Πρόκειται για ένα αμινοξύ που έχει συνδεθεί με οφέλη στην προσοχή και στη συγκέντρωση.

Σύμφωνα με διατροφολόγους, η L-θεανίνη μπορεί να δρα σε συνδυασμό με την καφεΐνη, υποστηρίζοντας την πνευματική εγρήγορση. Έρευνες δείχνουν ότι ο συνδυασμός των δύο ουσιών μπορεί να βελτιώσει δείκτες που σχετίζονται με την προσοχή και τη γνωστική απόδοση.

Αυτός ο συνδυασμός ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος όταν αντιμετωπίζετε τη νοητική «ομίχλη» και τη δυσκολία συγκέντρωσης που συχνά συνοδεύουν την απογευματινή πτώση της ενέργειας.

Προσφέρει καφεΐνη χωρίς πρόσθετη ζάχαρη

Δεν είναι τυχαίο ότι τα ζαχαρούχα ροφήματα αποτελούν δημοφιλή επιλογή για άμεση απογευματινή τόνωση. Προσφέρουν μια γρήγορη πηγή ενέργειας, αλλά δεν αποτελούν απαραίτητα την καλύτερη λύση για την κόπωση που εμφανίζεται γύρω στις 2 το μεσημέρι.

Επειδή η ζάχαρη χωνεύεται πολύ γρήγορα, προκαλεί απότομη άνοδο του σακχάρου στο αίμα και, μαζί, μια προσωρινή αύξηση της ενέργειας. Η επίδραση αυτή, όμως, δεν διαρκεί πολύ και σύντομα μπορεί να αρχίσετε ξανά να νυστάζετε.

Για να αποφύγετε αυτές τις απότομες αυξομειώσεις, επιλέξτε ένα ρόφημα χωρίς ζάχαρη, όπως το σκέτο μαύρο τσάι, και συνδυάστε το με ένα ισορροπημένο σνακ. Μια επιλογή θα μπορούσε να είναι κράκερ ολικής άλεσης με φυστικοβούτυρο.

Ο συνδυασμός υδατανθράκων, πρωτεΐνης και λιπαρών μπορεί να εξασφαλίσει ενέργεια μεγαλύτερης διάρκειας, βοηθώντας σας να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του απογεύματος μέχρι την ώρα του δείπνου. Παράλληλα, η συχνότερη επιλογή ροφημάτων χωρίς ζάχαρη μπορεί να περιορίσει την πρόσληψη πρόσθετων σακχάρων, κάτι που ωφελεί συνολικά την υγεία.

Συμβάλλει στην ενυδάτωση

Εάν η ενέργειά σας εξαντλείται σχεδόν κάθε απόγευμα, ίσως αξίζει να εξετάσετε και το κατά πόσο είστε επαρκώς ενυδατωμένοι. Παρότι συχνά υποτιμάται, ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση κόπωσης.

Το νερό αποτελεί την ιδανική επιλογή για ενυδάτωση, αλλά δεν είναι το μοναδικό ρόφημα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού σε υγρά. Ένα φλιτζάνι μαύρο τσάι συμβάλλει επίσης στην ημερήσια πρόσληψη υγρών, παρότι περιέχει καφεΐνη.

Υπάρχει η διαδεδομένη αντίληψη ότι τα ροφήματα με καφεΐνη προκαλούν αφυδάτωση, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Η καφεΐνη έχει ήπια διουρητική δράση, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να αυξήσει την ποσότητα νερού και νατρίου που αποβάλλεται μέσω των ούρων.

Ωστόσο, η διουρητική επίδραση της καφεΐνης που περιέχεται στον καφέ και στο τσάι είναι σχετικά μικρή και συνήθως δεν οδηγεί σε αφυδάτωση – ιδιαίτερα στους ανθρώπους που καταναλώνουν τακτικά καφεΐνη.

Πηγή: newsbeast.gr