Αριάνα Γκράντε: Ξέσπασε σε κλάματα στο φινάλε της περιοδείας της στο Λονδίνο – “Αγάπησα κάθε λεπτό αυτού του ταξιδιού”

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά βραδιά έζησε η Ariana Grande στο Λονδίνο, καθώς ολοκλήρωσε την περιοδεία της «Eternal Sunshine», κλείνοντας έναν ακόμη μεγάλο κύκλο στην καριέρα της.

Η 33χρονη pop star δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όταν ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσει το κοινό που τη συνόδευσε σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Το τελευταίο show είχε από την αρχή τον χαρακτήρα μιας γιορτής, αλλά και ενός αποχαιρετισμού, ειδικά μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της τραγουδίστριας πως σκοπεύει να κάνει ένα βήμα πίσω από τη συνεχή δημόσια έκθεση.

Η Ariana Grande εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη στη σκηνή και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την αγάπη που της έδειξαν σε όλη τη διάρκεια της περιοδείας.

«Σας ευχαριστώ για όλα. Αγάπησα κάθε λεπτό αυτού του ταξιδιού», ανέφερε μεταξύ άλλων η διάσημη τραγουδίστρια, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η «Eternal Sunshine Tour» αποτέλεσε την επιστροφή της Ariana Grande στις μεγάλες περιοδείες, αρκετά χρόνια μετά τη «Sweetener World Tour» του 2019. Στο διάστημα που μεσολάβησε, η ζωή και η καριέρα της άλλαξαν σημαντικά, με την ίδια να στρέφεται ακόμη περισσότερο στην υποκριτική και να γνωρίζει μια νέα μεγάλη καλλιτεχνική περίοδο μέσα από τον ρόλο της Glinda στις ταινίες «Wicked».

Το φινάλε στο Λονδίνο είχε, λοιπόν, μια διαφορετική βαρύτητα. Δεν ήταν απλώς η τελευταία ημερομηνία μιας περιοδείας, αλλά το προσωρινό κλείσιμο μιας περιόδου κατά την οποία η Ariana Grande βρέθηκε ξανά πολύ κοντά στο κοινό της.

Το «βήμα πίσω» από τα φώτα της δημοσιότητας

Το τέλος της περιοδείας έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη της Ariana Grande ότι σχεδιάζει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Η τραγουδίστρια έχει εξηγήσει ότι η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε ξαφνικά, αλλά αποτελούσε μέρος ενός σχεδίου που είχε καταστρώσει εδώ και καιρό, θέλοντας να θέσει νέα όρια ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή.

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το βάρος της συνεχούς δημόσιας έκθεσης και της κριτικής που συνοδεύει κάθε πτυχή της ζωής ενός ανθρώπου με τη δική της αναγνωρισιμότητα.

Η Ariana Grande φαίνεται πως επιθυμεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα βρίσκεται στο προσκήνιο, επιλέγοντας πιο προσεκτικά τα projects και τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Η τελευταία συναυλία της «Eternal Sunshine Tour» μετατράπηκε έτσι σε μια βραδιά γεμάτη δάκρυα, ευγνωμοσύνη και αγκαλιές, με την ίδια να αφήνει να φανεί πόσο βαθιά προσωπική υπήρξε αυτή η επιστροφή στη σκηνή.

Και ίσως αυτό να ήταν τελικά το πιο ουσιαστικό μήνυμα του φινάλε: για μια καλλιτέχνιδα που μεγάλωσε μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων ανθρώπων, το να επιλέξει πότε θα βρίσκεται στο φως και πότε θα απομακρύνεται από αυτό είναι πλέον μια συνειδητή μορφή αυτοπροστασίας.