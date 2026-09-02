Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Κρίστιαν Γιάκιτς

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του κλαμπ, είναι ο Κρίστιαν Γιάκιτς.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο 29χρονος αμυντικός χαφ που αγωνίζεται στη Γερμανία με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ, βρίσκεται στη λίστα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με στόχο την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο έμπειρος μέσος την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου 29 φορές ενώ πέτυχε 2 γκολ, μοιράζοντας και μία ασίστ.

Με τον Δημήτρη Γιαννούλη ο Γιάκιτς έχει αγωνιστεί στην Άουγκσμπουργκ σε 3.338 αγωνιστικά λεπτά, τα οποία αντιστοιχούν σε 54 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.