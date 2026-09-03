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Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τρία οχήματα στην Πυλαία – Δείτε βίντεο

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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σταθμευμένο όχημα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 6:45 το πρωί για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Αλλατίνης, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο παρακείμενα ΙΧ, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν δύο οχήματα και επτά πυροσβέστες οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

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Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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