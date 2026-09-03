Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο – Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Συνετί στην Άνδρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο εντοπίζεται ανατολικά του Συνετίου, σε περιοχή με ελαιώνα και αρκετή καύσιμη ύλη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την εξάπλωση της φωτιάς.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 8 πυροσβέστες με εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Συνέτι Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026