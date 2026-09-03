Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο – Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Συνετί στην Άνδρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο εντοπίζεται ανατολικά του Συνετίου, σε περιοχή με ελαιώνα και αρκετή καύσιμη ύλη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την εξάπλωση της φωτιάς.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 8 πυροσβέστες με εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.