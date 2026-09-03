Συνελήφθη Ρώσος χάκερ που επιτέθηκε σε 80.000 ελεύθερους επαγγελματίες μέσω κακόβουλων αρχείων Excel

Ένας χάκερ που πριν από μία δεκαετία έστελνε κακόβουλα συνημμένα αρχεία Excel διαδίδοντας κακόβουλο λογισμικό σε 80.000 ελεύθερους επαγγελματίες συνελήφθη τελικά, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς ανακριτές.

Ένα δικαστήριο είχε απαγγείλει κατηγορίες εναντίον ενός 40χρονου Ρώσου υπηκόου για μια εκστρατεία κακόβουλου λογισμικού που είχε ως στόχο ελεύθερους επαγγελματίες το 2016 και το 2017, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Τρίτη. Ο Searzhudin Tamirlanovich Aktulaev φέρεται να εκμεταλλεύτηκε μια «γνωστή εταιρεία τεχνολογίας απασχόλησης ελεύθερων επαγγελματιών» στην Καλιφόρνια για να διαδώσει κακόβουλο λογισμικό σε περίπου 80.000 χρήστες μεταξύ Ιουνίου 2016 και Νοεμβρίου 2017.

Για τη διάδοση του κακόβουλου λογισμικού, ο Aktulaev χρησιμοποίησε περίπου 255 ψεύτικους λογαριασμούς για να στείλει μηνύματα που περιείχαν κακόβουλα συνημμένα του Microsoft Excel. «Όταν ανοίγονταν, τα συνημμένα ζητούσαν από τους χρήστες να εκτελέσουν μια μακροεντολή, η οποία στη συνέχεια κατέβαζε κακόβουλο λογισμικό από το διαδίκτυο», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτές οι μακροεντολές του Excel μπορούν να είναι ιδιαίτερα ισχυρές και επικίνδυνες, καθώς έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν ένα πλήρες σύνολο αυτοματοποιημένων εντολών, καθιστώντας τες ισχυρά εργαλεία για την κρυφή λήψη και εκτέλεση κακόβουλου λογισμικού.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κακόβουλο λογισμικό περιελάμβανε δύο παραλλαγές, το TeamSpy και το DarkVNC. Και οι δύο είχαν σχεδιαστεί για να εκμεταλλεύονται γνήσιο λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, το TeamViewer και το VNC Viewer, επιτρέποντας σε έναν χάκερ να αποκτά κρυφά πρόσβαση στον υπολογιστή του θύματος και να υποκλέπτει ευαίσθητα δεδομένα.

Πηγή: gr.pcmag.com