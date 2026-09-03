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ΠΑΟΚ: Στη λίστα για τον επιθετικό και ο Γκαετάν Λαμπόρντ

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THESTIVAL TEAM

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Ο ΠΑΟΚ αναζητά έναν ακόμη επιθετικό στο φινάλε των μετεγγραφών και στη μεταγραφική του λίστα φαίνεται ότι βρίσκεται και ο Γκαετάν Λαμπόρντ, που αγωνίζεται στην Αλ Ντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Γκαετάν Λαμπόρντ έχει πέσει στο… τραπέζι του ΠΑΟΚ και η περίπτωση του 32χρονου Γάλλου επιθετικού εξετάζεται σοβαρά από τους Θεσσαλονικείς για την ενίσχυση της “γραμμής κρούσης” της ομάδας του Αλέσιο Λίσι.

Με πάνω από 300 συμμετοχές στη γαλλική Ligue 1 και τριψήφιο αριθμό γκολ, ο Λαπόρντ θεωρείται από τους κλασικούς σκόρερ του γαλλικού ποδοσφαίρου, ενώ κατά ριπάς σκοράρει και στη Σαουδική Αραβία, όπου έχει πλέον 28 γκολ και 5 ασίστ σε 38 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλ Ντιρίγια.

Ο ΠΑΟΚ τον έχει έτσι ψηλά στη λίστα του και είναι πιθανό πια να κινηθεί για την απόκτησή του.

ΠΑΟΚ

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