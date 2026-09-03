Κυψέλη: Τα 3 παιδιά γνώριζαν πως το βρέφος είναι νεκρό στην κατάψυξη

Αναπάντητα παραμένουν και σήμερα (03.09.2026) τα ερωτήματα για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, εκεί όπου βρέθηκε νεκρό και μέσα στη βαλίτσα το 8 μηνών βρέφος. Για τους γονείς του καθώς και για τον 26χρονο Αφγανό έχει ήδη διαταχθεί η προφυλάκισή τους για το αδίκημα των ναρκωτικών ενώ ταυτόχρονα οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ έτσι ώστε να αποκαλύψουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία του μωρού.

«Φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νέα κατάθεση των 3 ανηλίκων. Τα παιδιά εξετάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης από παιδοψυχολόγους στη δομή «Σπίτι του Παιδιού», παρουσία ειδικών ενώ το σχετικό υλικό θα διαβιβαστεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Και τα 3 παιδιά κατέθεσαν πως δεν γνώριζαν τίποτα για τη δολοφονία του μωρού αν και ήξεραν πως αυτό είναι νεκρό μέσα στην κατάψυξη.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εξεταστούν ξανά ώστε να καταθέσουν οτιδήποτε γνώριζαν για την υπόθεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 15χρονη η οποία πέρα από του είναι έγκυος, αποδείχθηκε πως είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται επίσης για διακίνηση ναρκωτικών αν και στην απολογία τους υποστήριξαν πως είναι τοξικοεξαρτώμενοι και όχι διακινητές.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και για τη δολοφονία του βρέφους καθώς εναντίον τους τους έχει ασκηθεί η δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το ζευγάρι συνεχίζει και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια, καθώς φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα με κήλη στο έντερο.

Ο ιατροδικαστής ωστόσο βρήκε και 4-5 προθανάτιες μαχαιριές στη σορό του, με τον 43χρονο να καταθέτει πως τα τραύματα προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να σπάσει τον πάγο.

Υποστήριξε μάλιστα πως διατηρούσε τη σορό του βρέφους μέσα στην κατάψυξη γιατί φοβόταν πως θα του πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά. Η 38χρονη Γερμανίδα με τη σειρά της, δήλωσε πως βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσε να αποχωριστεί το μωρό της.

Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για γενετήσιες πράξεις με την 15χρονη, για ναρκωτικά και ψευδή κατάθεση.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να διενεργηθεί και εξέταση DNA ώστε να αποδειχθεί αν τα 3 παιδιά είναι του 43χρονου.

Η 15χρονη φέρεται να γεννήθηκε στη Γερμανία. Ο 12χρονος στην Ελλάδα όμως για το 9χρονο αγόρι αλλά και για το μωρό και ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν γεννηθεί στην Αθήνα, δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να το πιστοποιούν.

Τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 9 και 12 ετών, έχουν ήδη απομακρυνθεί από το Νοσοκομείο Παίδων και φιλοξενούνται πλέον στο «Σπίτι του Παιδιού».