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Θεσσαλονίκη: “Στο σκαμνί” 74 άτομα – “Φούσκωναν” ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής

Intime
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Συνολικά 74 άτομα κάθονται στο… σκαμνί επειδή «φούσκωναν» επιδόματα αναπηρίας. Παραπέμφθηκαν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπόθεση να αναβάλλεται για τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Πρόκειται κυρίως για γιατρούς, για διοικητικούς υπαλλήλους των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, αλλά και ιδιώτες. Οι γιατροί κατηγορούνται ότι «φούσκωναν» τα ποσοστά αναπηρίας σε συνεργασία με τους γιατρούς ύστερα από απαίτηση των ιδιωτών ασθενών προκειμένου να παίρνουν είτε αναπηρικές συντάξεις είτε αναπηρικά επιδόματα, και όλα αυτά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έναντι αμοιβής.

Η αμοιβή μπορεί να έφτανε μέχρι και 2.000 ευρώ για κάθε περίπτωση. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 ενώ σε αυτό το σκέλος της υπόθεσης δικάζεται μόνον για τα πλημμελήματα, καθώς η βασική δίκη περί κακουργήματος, πρόκειται να διεξαχθεί στα τέλη του μήνα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί των Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους από τον Μάιο του 2021 έως και τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου και διαπίστωσαν αυτές τις υποθέσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όταν ήταν να αυξήσουν τα ποσοστά αναπηρίας χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες.

Οι γιατροί από την πλευρά τους διαφωνούν, λέγοντας ότι ακόμα και σε μεταγενέστερες επιτροπές, που εξετάστηκαν οι ίδιοι οι ασθενείς πήραν μεγαλύτερα ποσοστά αναπηρίας.

Θεσσαλονίκη

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