Στη ΔΕΘ με τρακτέρ και λεωφορεία οι αγρότες της Μαγνησίας – “Κανένα αίτημά μας δεν έχει ικανοποιηθεί”

Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενούς τομέα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, στον Λευκό Πύργο θα φτάσουν τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία.

Όπως μεταδίδει το ertnews, από τη Μαγνησία έχουν προγραμματιστεί δύο αναχωρήσεις. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 το πρωί από το Δημαρχείο Βόλου.

Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαδάκη, η κινητοποίηση σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά συνεχώς αυξάνονται.

«Τίποτα δεν έχει ικανοποιηθεί. Κανένα από τα αιτήματά μας», δήλωσε, αναφερόμενος κυρίως στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος της επιβάρυνσης των παραγωγών. Όπως υποστήριξε, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70%, την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται στο 15%.

Ανεπαρκές χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν, ακόμη κι αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. «Δεν μπορούμε με ημίμετρα και ορισμένες μειώσεις στο ρεύμα να ορθοποδήσουμε», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις στην ενέργεια επιβαρύνουν συνολικά τα νοικοκυριά και την παραγωγή.

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση και στην κτηνοτροφία, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να αναφέρεται στις επιπτώσεις από την ευλογιά, την πανώλη και τον αφθώδη πυρετό. Όπως υποστήριξε, πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί «στην κυριολεξία στον αφανισμό», μετά τη θανάτωση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκαν και οι διώξεις αγροτών για τη συμμετοχή τους στις περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από χίλιες υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν σχηματιστεί πάνω από εκατό δικογραφίες. «Το μόνο πράγμα που πήραμε από τους μεγάλους αγώνες ήταν δικογραφίες και διώξεις», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις είχαν ληφθεί συλλογικά από τις συνελεύσεις των αγροτών.

Ο Θοδωρής Γεωργαδάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους παραγωγούς. «Θα πάμε οργανωμένα, συντονισμένα και με ενότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με τον αγώνα θα φέρουμε αποτελέσματα», κατέληξε.