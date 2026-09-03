Χανιά: Μητέρα κατήγγειλε τον γιο της ότι την έβρισε, την απείλησε και τη δάγκωσε – Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι

Μητέρα κατήγγειλε τον γιο της στα Χανιά ότι την εξύβρισε, την απείλησε και τη δάγκωσε ενώ οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν και ναρκωτικά.

Το περιστατικό συνέβη στις 22 Αυγούστου, μεσημεριανές ώρες και την καταγγελία διεκπεραίωσε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Χανίων.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του δράστη με τη συνεργασία αστυνομικών του Τ.Α.Ε. Χανίων αλλά και του ειδικού αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, κατά τη διάρκεια της οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης καθώς και 0,60 γρ. κοκαΐνης, αναφέρει το zarpanews.gr.

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Χανίων δίνει συγχαρητήρια στα στελέχη του τμήματος για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Χανίων αποτελεί πρότυπη αστυνομική Υπηρεσία στον τομέα της, ανά την Ελλάδα, καθώς έχει εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας εξιχνίασης και διεκπεραίωσης καταγγελιών.