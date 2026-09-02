Το 21,3% των οδηγών απενεργοποιεί το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης στο αυτοκίνητό του. Παρότι έχει σχεδιαστεί για να επεμβαίνει όταν εντοπίζει κίνδυνο σύγκρουσης, ένας στους πέντε οδηγούς δεν θέλει να το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας της Censuswide που πραγματοποιήθηκε φέτος το καλοκαίρι στην Μ. Βρετανία και στην οποία πήραν μέρος 1.350 οδηγοί.

Επίσης, το 18% δεν χρησιμοποιεί το σύστημα διατήρησης λωρίδας, όταν το συγκεκριμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού έχει σχεδιαστεί για να μειώσει την πιθανότητα ενός ατυχήματος. Το adaptive cruise control περισσότεροι από ένας στους τέσσερις (ποσοστό 25,9%) δεν το χρησιμοποιεί καθόλου στο ταξίδι, ενώ το 7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του. Οι οδηγοί μάλιστα αναφέρουν ως βασικό πρόβλημα ότι τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι υπερβολικά παρεμβατικά.

Τα καθίσματα με μασάζ χρησιμοποιούνται από το 22% των οδηγών, ενώ το head-up display χρησιμοποιείται από το 22,4% των οδηγών. Ακόμη και τα προγράμματα οδήγησης, τα οποία υπάρχουν στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται συστηματικά μόνο από το 27,3%.

Από την άλλη, οι τεχνολογίες που έχει το αυτοκίνητο αξιολογούνται καλύτερα από τους οδηγούς και σε ένα μεγάλο ποσοστό τις έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους. Το bluetooth βρίσκεται ψηλότερα στις προτιμήσεις, με το 58,3% να το θεωρεί απαραίτητο. Η κάμερα οπισθοπορείας χρησιμοποιείται συχνά από το 45,7%, ενώ η εργοστασιακή πλοήγηση ακολουθεί με 44,5%.

Τέλος, οι μικρές ηλικίες χρησιμοποιούν συχνότερα λειτουργίες όπως το bluetooth, την ασύρματη φόρτιση smartphone και την απομακρυσμένη εκκίνηση, δείχνοντας ότι τους αρέσουν οι ψηφιακές δυνατότητες που έχει το αυτοκίνητό τους.

Κυριάκος Παρασίδης

. Παρότι έχει σχεδιαστεί για να επεμβαίνει όταν εντοπίζει κίνδυνο σύγκρουσης, ένας στους πέντε οδηγούς δεν θέλει να το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας της Censuswide που πραγματοποιήθηκε φέτος το καλοκαίρι στην Μ. Βρετανία και στην οποία πήραν μέρος 1.350 οδηγοί.

Επίσης, το 18% δεν χρησιμοποιεί το σύστημα διατήρησης λωρίδας, όταν το συγκεκριμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού έχει σχεδιαστεί για να μειώσει την πιθανότητα ενός ατυχήματος. Το adaptive cruise control περισσότεροι από ένας στους τέσσερις (ποσοστό 25,9%) δεν το χρησιμοποιεί καθόλου στο ταξίδι, ενώ το 7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του. Οι οδηγοί μάλιστα αναφέρουν ως βασικό πρόβλημα ότι τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι υπερβολικά παρεμβατικά.

Τα καθίσματα με μασάζ χρησιμοποιούνται από το 22% των οδηγών, ενώ το head-up display χρησιμοποιείται από το 22,4% των οδηγών. Ακόμη και τα προγράμματα οδήγησης, τα οποία υπάρχουν στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται συστηματικά μόνο από το 27,3%.

Από την άλλη, οι τεχνολογίες που έχει το αυτοκίνητο αξιολογούνται καλύτερα από τους οδηγούς και σε ένα μεγάλο ποσοστό τις έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους. Το bluetooth βρίσκεται ψηλότερα στις προτιμήσεις, με το 58,3% να το θεωρεί απαραίτητο. Η κάμερα οπισθοπορείας χρησιμοποιείται συχνά από το 45,7%, ενώ η εργοστασιακή πλοήγηση ακολουθεί με 44,5%.

Τέλος, οι μικρές ηλικίες χρησιμοποιούν συχνότερα λειτουργίες όπως το bluetooth, την ασύρματη φόρτιση smartphone και την απομακρυσμένη εκκίνηση, δείχνοντας ότι τους αρέσουν οι ψηφιακές δυνατότητες που έχει το αυτοκίνητό τους.