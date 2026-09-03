Σκέρτσος: Γιατί ο νέος “πατριωτικός φόρος” του Τσίπρα είναι άλλη μια νέα αυταπάτη

Σε αποδόμηση της εξαγγελίας του Αλέξη Τσίπρα για «πατριωτικό φόρο» που έκανε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ το βράδυ της Τετάρτης, κάνοντας λόγο για «νέα αυταπάτη», προχωρεί με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Όπως αναλύει στην ανάρτησή του «υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα» στην εξαγγελία Τσίπρα, «οι αριθμοί που δεν βγαίνουν».

Επικαλούμενος στη συνέχεια τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2024, ο υπουργός Επικρατείας εξηγεί ότι «το ανώτερο 1% των δηλωμένων εισοδημάτων αντιστοιχεί σε περίπου 67.000 φυσικά πρόσωπα, με συνολικό δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα 14,5 δισ. ευρώ. Ακόμη και αν, για χάρη της συζήτησης, βάλουμε έναν οριζόντιο φόρο 1% πάνω σε ολόκληρο αυτό το ποσό, τα έσοδα θα ήταν: 14,5 δισ. × 1% = 145 εκατ. ευρώ».

«Όμως, μόνο τα μέτρα που έχουν κοστολογηθεί στην πρόταση που παρουσιάστηκε χθες αθροίζουν περίπου 13 δισ. ευρώ, με αρκετές από τις δαπάνες να είναι επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο. Δηλαδή: ο κ. Τσίπρας μας λέει πως τα 13 δις ευρώ θα καλυφθούν από τα 145 εκατ. ευρώ έσοδα του «πατριωτικού φόρου» και κάποιες ακόμη ήσσονος σημασίας αλλαγές στη φορολογία» υπογραμμίζει ο κ. Σκέρτσος.

«Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο, ακόμη πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Ένας τέτοιος φόρος δεν λειτουργεί σε οικονομικό κενό. Όσο αυξάνεις απότομα τη φορολογική επιβάρυνση του πλούτου και της επένδυσης, αυξάνεις και το κίνητρο για μεταφορά κεφαλαίων, επενδύσεων και φορολογητέας ύλης εκτός Ελλάδας. Άρα μπορεί τελικά να συμβεί το παράδοξο να κυνηγάς περισσότερα φορολογικά έσοδα και, στην πράξη, να μικραίνεις τη φορολογική πίτα από την οποία αυτά προέρχονται. Το είδαμε να συμβαίνει όταν η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αύξησε τη φορολογία μερισμάτων με αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα από αυτά» συνεχίζει στην ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας.

Καταλήγοντας, δε, ο Άκης Σκέρτσος γράφει: «Το έργο του «προγράμματος Θεσσαλονίκης» δυστυχώς το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Ακόμη δυστυχέστερα, επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά ως φάρσα. Μόνο που αυτή τη φορά οι «αυταπάτες» του κ. Τσίπρα δεν έχουν καμία απολύτως δικαιολογία και αποκαλύπτονται ως αυτό που πραγματικά είναι: ξεκάθαρη εξαπάτηση».

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για τον «πατριωτικό φόρο» του Αλέξη Τσίπρα

Γιατί ο νέος «πατριωτικός φόρος» του Α. Τσίπρα είναι άλλη μια νέα αυταπάτη;

Η συνταγή είναι γνωστή, δοκιμασμένη και αποτυχημένη: ανακοινώνουμε 13 δισεκατομμύρια νέες παροχές και δαπάνες και, όταν έρθει η ώρα να πούμε ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό, ανακαλύπτουμε έναν «πατριωτικό φόρο» 1% στους πλουσιότερους.

Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: οι αριθμοί που δεν βγαίνουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2024, το ανώτερο 1% των δηλωμένων εισοδημάτων αντιστοιχεί σε περίπου 67.000 φυσικά πρόσωπα, με συνολικό δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα 14,5 δισ. ευρώ.

Ακόμη και αν, για χάρη της συζήτησης, βάλουμε έναν οριζόντιο φόρο 1% πάνω σε ολόκληρο αυτό το ποσό, τα έσοδα θα ήταν: 14,5 δισ. × 1% = 145 εκατ. ευρώ.

Όμως, μόνο τα μέτρα που έχουν κοστολογηθεί στην πρόταση που παρουσιάστηκε χθες αθροίζουν περίπου 13 δισ. ευρώ, με αρκετές από τις δαπάνες να είναι επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο.

Μιλάμε, μεταξύ άλλων, για αυξήσεις μισθών, προσλήψεις εκπαιδευτικών, υποτροφίες φοιτητών, μειώσεις ΦΠΑ, νέες στεγαστικές παρεμβάσεις, ενισχύσεις στους δήμους, νέες επενδύσεις, αυξήσεις στο προσωπικό του ΕΣΥ και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Δηλαδή: ο κ. Τσίπρας μας λέει πως τα 13 δις ευρώ θα καλυφθούν από τα 145 εκατ. ευρώ έσοδα του «πατριωτικού φόρου» και κάποιες ακόμη ήσσονος σημασίας αλλαγές στη φορολογία.

Και αυτό με την εξαιρετικά γενναιόδωρη υπόθεση ότι το 1% θα επιβαλλόταν στο σύνολο του δηλωθέντος εισοδήματος των 67.000 πολιτών. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν ο φόρος είναι «πατριωτικός» αλλά «ποιος κοροϊδεύει ποιον» και κυρίως ποιος πληρώνει τα υπόλοιπα 12,85 δισ.;

Διότι η απάντηση «θα πληρώσουν οι πλούσιοι» απλώς δεν βγαίνει από την αριθμητική.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο, ακόμη πιο ουσιαστικό πρόβλημα.

Ένας τέτοιος φόρος δεν λειτουργεί σε οικονομικό κενό. Όσο αυξάνεις απότομα τη φορολογική επιβάρυνση του πλούτου και της επένδυσης, αυξάνεις και το κίνητρο για μεταφορά κεφαλαίων, επενδύσεων και φορολογητέας ύλης εκτός Ελλάδας.

Άρα μπορεί τελικά να συμβεί το παράδοξο να κυνηγάς περισσότερα φορολογικά έσοδα και, στην πράξη, να μικραίνεις τη φορολογική πίτα από την οποία αυτά προέρχονται. Το είδαμε να συμβαίνει όταν η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αύξησε τη φορολογία μερισμάτων με αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα από αυτά.

Έτσι, όμως, ο λογαριασμός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος για όλους τους υπόλοιπους.

Γι’ αυτό υπάρχει μια πολύ διαφορετική έννοια του «πατριωτικού φόρου». Πραγματική πατριωτική φορολογική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους χωρίς να ανοίγει τρύπες στα δημόσια έσοδα και χωρίς να οδηγεί στη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Δηλαδή η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση από το 2019 έως σήμερα με τη μείωση 83 φόρων. Διότι αυτή είναι εκ του αποτελέσματος η οικονομική πολιτική που μεγαλώνει τον πλούτο αντί να τον μειώνει.

Η ευημερία μιας κοινωνίας δεν κρίνεται από τη φοροδοτική της ικανότητα. Αντιθέτως, η φοροδοτική ικανότητα κάθε κοινωνίας κρίνεται από την ευημερία των πολιτών της και από την ισορροπία του φορολογικού μίγματος μεταξύ των αναγκαίων κινήτρων για παραγωγή και δημιουργία νέου πλούτου και της εξίσου αναγκαίας αναδιανομής προς τους ασθενέστερους.

Όταν μεγαλώνει η οικονομία, μεγαλώνει η φορολογική βάση, αυξάνονται τα έσοδα και υπάρχει χώρος για νέες μειώσεις φόρων και περισσότερες κοινωνικές πολιτικές.

Αυτή είναι και η βαθύτερη ιδεολογική μας διαφορά με την πολιτική Τσίπρα και εν γένει με τη λογική που επικρατεί στην αντιπολίτευση «πρώτα μοιράζω και μετά ψάχνω ποιος θα πληρώσει».

Το έργο του «προγράμματος Θεσσαλονίκης» δυστυχώς το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Ακόμη δυστυχέστερα, επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά ως φάρσα.

Μόνο που αυτή τη φορά οι «αυταπάτες» του κ. Τσίπρα δεν έχουν καμία απολύτως δικαιολογία και αποκαλύπτονται ως αυτό που πραγματικά είναι: ξεκάθαρη εξαπάτηση.