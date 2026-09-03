Το ευχαριστώ μαθητή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αναβάθμιση του Ειδικού Σχολείου Ηλιούπολης

Τις ευχαριστίες προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε με ένα συγκινητικό βίντεο ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισης στο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης, στο οποίο και φοιτά.

Ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος είχε αποστείλει μια επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα από την οποία του είχε επισημάνει τα προβλήματα στο Ειδικό Σχολείο.

Αυτό στάθηκε αφορμή ώστε ο πρωθυπουργός να καλέσει τον μαθητή στο Μέγαρο Μαξίμου και να του ανακοινώσει την αναβάθμιση του σχολείου και την ένταξη στο πρόγραμμα «Μ.Γιαννάκου».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της επιστολής, υπογραμμίζοντας τη συγκίνηση και την ευαισθησία με την οποία ο μαθητής περιέγραφε τις δυσκολίες της καθημερινότητάς του.

Λίγο καιρό μετά οι αλλαγές στο σχολείου του υλοποιήθηκαν. Ο Παναγιώτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές στους χώρους του σχολείου, όπως στις αίθουσες διδασκαλίας, στις τουαλέτες, αλλά και στη ράμπα πρόσβασης. Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ανέφερε : «Γεια σας είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ηλιούπολης. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προαύλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στην τύχη μας».

Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με συγχρηματοδότηση των τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Piraeus), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των Κτιριακών Υποδομών (ΚΤ.ΥΠ.). Οι εργασίες περιέλαβαν, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου με νέα γήπεδα, την κατασκευή σύγχρονων στεγάστρων και ραμπών για άτομα με κινητικές δυσκολίες, καθώς και συνολικές κτιριακές επισκευές.