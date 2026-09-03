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Θήβα: Από εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Μύτικα που έκαψε πάνω 3.000 στρέμματα – Δύο συλλήψεις

Facebook/Μαρία Μπίκα
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THESTIVAL TEAM

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Σε δύο συλλήψεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Μύτικα στη Θήβα προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) της Πυροσβεστικής.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής.

Σύμφωνα με το permissos.gr, η πρώτη εκτίμηση για τη φωτιά είναι ότι έχει επηρεάσει έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες πλέον δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες.

Τις ώρες που προηγήθηκαν οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στο πευκοδάσος του Μοσχοποδίου στην Θήβα.

Στο σημείο παραμένουν επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

H φωτιά έκαψε ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και πριν από περίπου δύο χρόνια.

Θήβα Φωτιά

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