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Θεσσαλονίκη: Κλειστή η 26ης Οκτωβρίου – Εκτός λειτουργίας τα φανάρια στον κόμβο Δικαστηρίων

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THESTIVAL TEAM

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Προβλήματα δημιούργησε η χθεσινή καταρρακτώδης βροχή που έπεσε στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός λειτουργίας είναι τα φανάρια στην οδό 26ης Οκτωβρίου στη δυτική είσοδο της πόλης, στον κόμβο των δικαστηρίων.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία απέκλεισε τη μετακίνηση από την 26ης Οκτωβρίου προς τα δικαστήρια και την παραλιακή. Επί της οδού Πολυτεχνείου έχει πέσει φωτεινός σηματοδότης, που φαίνεται πως προκάλεσε τη βλάβη στο σύστημα.

Θεσσαλονίκη

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