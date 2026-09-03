Θεσσαλονίκη: Κλειστή η 26ης Οκτωβρίου – Εκτός λειτουργίας τα φανάρια στον κόμβο Δικαστηρίων

Προβλήματα δημιούργησε η χθεσινή καταρρακτώδης βροχή που έπεσε στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός λειτουργίας είναι τα φανάρια στην οδό 26ης Οκτωβρίου στη δυτική είσοδο της πόλης, στον κόμβο των δικαστηρίων.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία απέκλεισε τη μετακίνηση από την 26ης Οκτωβρίου προς τα δικαστήρια και την παραλιακή. Επί της οδού Πολυτεχνείου έχει πέσει φωτεινός σηματοδότης, που φαίνεται πως προκάλεσε τη βλάβη στο σύστημα.