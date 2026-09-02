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Εξαφάνιση 15χρονης από το Αγρίνιο – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

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Συναγερμός έχει σημάνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» από την εξαφάνιση της 15χρονης Παναγιώτας από το Αγρίνιο.

Η 15χρονη εξαφανίστηκε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι γονείς της Παναγιώτας στη «Συνείδηση», η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και κατευθύνθηκε προς το γήπεδο του Παναιτωλικού. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε με φίλη της και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.

Οι γονείς της 15χρονης δήλωσαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό της. Tο «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη μπλούζα, γαλάζιο τζιν παντελόνι, άσπρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε κίτρινη τσάντα.

Αγρίνιο Εξαφάνιση

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