Ηράκλειο: Ώρες αγωνίας για τον 67χρονο σέρφερ που αγνοείται – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον εντοπισμό του 67χρονου σέρφερ, που εξακολουθεί να αγνοείται, με μια μεγάλη επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ντίας.

Τα λιμενικά σκάφη «χτένιζαν» την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ήδη επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Έως αργά το βράδυ της Τρίτης (1/9), παρά την κινητοποίηση των Αρχών και τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών, το μοναδικό ουσιαστικό εύρημα παρέμενε η σανίδα του 67χρονου, η οποία εντοπίστηκε στη Ντία και μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Το συγκεκριμένο εύρημα είναι εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία στο windsurfing, με τους οποίους συνομίλησε η ΚΡΗΤΗ TV, εξηγούν ότι η σανίδα αποτελεί ουσιαστικά το βασικό μέσο ασφάλειας για όποιον βρίσκεται στη θάλασσα και, κατά κανόνα, ο αθλητής δεν την εγκαταλείπει.

Σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια να ανασυντεθούν οι τελευταίες κινήσεις του 67χρονου, αποτελεί και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης

Η τελευταία εικόνα πριν μπει στη θάλασσα

Σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια να ανασυντεθούν οι τελευταίες κινήσεις του 67χρονου, αποτελεί και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΚΡΗΤΗ TV, στο βίντεο καταγράφεται ο άνδρας να κατευθύνεται προς τη θάλασσα χωρίς να φορά την ειδική στολή του.

Αρχικά εμφανίζεται με μία κόκκινη μπλούζα, την οποία στη συνέχεια βγάζει πριν κατευθυνθεί προς το νερό.

Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις έρευνες, καθώς ένα έντονο κόκκινο χρώμα θα μπορούσε να τον καταστήσει περισσότερο ορατό από απόσταση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού.

Κατάλληλες οι συνθήκες – Έμπειρος στη θάλασσα

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη στοιχείο εντείνει την αγωνία γύρω από την εξαφάνιση. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το συγκεκριμένο θαλάσσιο άθλημα αναφέρουν ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν δεν θεωρούνταν απαγορευτικές για windsurfing, ούτε υπήρχαν, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, άνεμοι τέτοιας έντασης που από μόνοι τους να δημιουργούν εικόνα ιδιαίτερης επικινδυνότητας.

Ο 67χρονος, άλλωστε, περιγράφεται από τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν ως εξαιρετικά έμπειρος, με παρουσία δεκαετιών στη θάλασσα και πολύχρονη ενασχόληση με το windsurfing.

Συγγενείς του βρίσκονται στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της επιχείρησης. Όπως ανέφεραν, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δυνατό και έμπειρο άνθρωπο, γεγονός που κάνει την εξαφάνισή του ακόμη πιο ανησυχητική για την οικογένεια και όσους τον γνωρίζουν.

Η επιχείρηση στη θάλασσα δεν σταματά με τη δύση του ήλιου. Τα λιμενικά σκάφη συνεχίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας να ερευνούν την περιοχή ανοιχτά της Ντίας, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος μπορεί να οδηγήσει στον 67χρονο.