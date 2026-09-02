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Φωτιά τώρα στη Φλώρινα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Αρχείο Intime
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Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Φλώρινα

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