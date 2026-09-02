Κύπρος: Έπεσε ψυγείο από το όχημα, κατέβηκε να το μετακινήσει και παρασύρθηκε από μικρό λεωφορείο

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια ενός 76χρονου να απομακρύνει ένα ψυγείο που είχε πέσει στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου στην Κύπρο. Ο οδηγός κατέβηκε από το διπλοκάμπινο όχημά του για να μετακινήσει το αντικείμενο από το οδόστρωμα, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο μικρό λεωφορείο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το ψυγείο έπεσε από την καρότσα του διπλοκάμπινου οχήματος που μετέφερε ο 76χρονος μαζί με τον εγγονό του. Ο οδηγός επέστρεψε προς το σημείο όπου είχε πέσει το αντικείμενο και ακινητοποίησε το όχημα στον αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να το απομακρύνει.

Εκείνη τη στιγμή, διερχόμενο μικρό λεωφορείο προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο διπλοκάμπινο και στη συνέχεια παρέσυρε τον 76χρονο.

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο εγγονός του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στο όχημα, εξήλθε σώος. Το μικρό λεωφορείο μετέφερε επιβάτες με προορισμό το αεροδρόμιο Πάφου.

Συνελήφθη ο οδηγός του minibus

Για την υπόθεση συνελήφθη ο οδηγός του μικρού λεωφορείου, ο οποίος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης και ναρκοτέστ

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το θανατηφόρο εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας. Την υπόθεση διερευνούν η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, σε συνεργασία με την ομάδα διερεύνησης τροχαίων δυστυχημάτων των Βάσεων.

Έκκληση για πληροφορίες και υλικό από dashcam

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων επιβεβαιώνει το θανατηφόρο και απευθύνει έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες ή οδηγούς που διαθέτουν σχετικό υλικό.

«Καλείται οποιοσδήποτε ήταν αυτόπτης μάρτυρας ή διαθέτει σχετικό υλικό από κάμερα οχήματος (dashcam), να επικοινωνήσει με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.