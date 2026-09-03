ΣΑΕΚ Πυλαίας – Χορτιάτη: Νέες ειδικότητες και έναρξη αιτήσεων επιλογής – εγγραφής για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής και εγγραφής στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.
Οι αιτήσεις για το Α΄ εξάμηνο υποβάλλονται από 1 Σεπτεμβρίου 2026, στις 13:00, έως και 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://diek.it.minedu.gov.gr/
Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν έως τρεις (3) ειδικότητες, ενώ οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στη ΣΑΕΚ και στην ειδικότητα επιτυχίας τους.
Ειδικότητες Α΄ εξαμήνου ΣΑΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη:
- Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ
- Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)
- Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
- Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer-Developer / Video Games)
- Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
- Βοηθός Φαρμακείου
- Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Εγγραφές στο Γ΄ εξάμηνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.
Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου και Τ.Ε.Λ. μπορούν να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο, σε συναφείς ειδικότητες, ανάλογα με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στη ΣΑΕΚ από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Στο Γ΄ εξάμηνο στη ΣΑΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη λειτουργούν οι ειδικότητες:
- Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
- Βοηθός Φαρμακείου
- Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
- Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
- Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
- Τουριστικός Συνοδός
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη https://saek-pylaias.thess.sch.gr/ καθώς και στην ανακοίνωση της γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας
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