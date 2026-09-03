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ΣΑΕΚ Πυλαίας – Χορτιάτη: Νέες ειδικότητες και έναρξη αιτήσεων επιλογής – εγγραφής για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027

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Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής και εγγραφής στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις για το Α΄ εξάμηνο υποβάλλονται από 1 Σεπτεμβρίου 2026, στις 13:00, έως και 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://diek.it.minedu.gov.gr/

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν έως τρεις (3) ειδικότητες, ενώ οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στη ΣΑΕΚ και στην ειδικότητα επιτυχίας τους.

Ειδικότητες Α΄ εξαμήνου ΣΑΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη:

  • Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ
  • Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)
  • Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
  • Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer-Developer / Video Games)
  • Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
  • Βοηθός Φαρμακείου
  • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Εγγραφές στο Γ΄ εξάμηνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου και Τ.Ε.Λ. μπορούν να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο, σε συναφείς ειδικότητες, ανάλογα με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στη ΣΑΕΚ από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο Γ΄ εξάμηνο στη ΣΑΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη λειτουργούν οι ειδικότητες:

  • Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
  • Βοηθός Φαρμακείου
  • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
  • Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
  • Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
  • Τουριστικός Συνοδός

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη https://saek-pylaias.thess.sch.gr/ καθώς και στην ανακοίνωση της γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δημόσια ΣΑΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη
Ισμήνης 4 – Προέκταση Εγνατίας, Πυλαία, Τ.Κ. 55535
(Στεγάζεται στο 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας)

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 14:00 – 19:00
Τηλ. Γραμματείας: 2310 313595
Email: saekpylaias@sch.gr
Ιστοσελίδα: https://saek-pylaias.thess.sch.gr/

ΣΑΕΚ

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