ΣΑΕΚ Πυλαίας – Χορτιάτη: Νέες ειδικότητες και έναρξη αιτήσεων επιλογής – εγγραφής για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής και εγγραφής στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις για το Α΄ εξάμηνο υποβάλλονται από 1 Σεπτεμβρίου 2026, στις 13:00, έως και 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://diek.it.minedu.gov.gr/

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν έως τρεις (3) ειδικότητες, ενώ οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στη ΣΑΕΚ και στην ειδικότητα επιτυχίας τους.

Ειδικότητες Α΄ εξαμήνου ΣΑΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη:

Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer-Developer / Video Games)

Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Εγγραφές στο Γ΄ εξάμηνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου και Τ.Ε.Λ. μπορούν να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο, σε συναφείς ειδικότητες, ανάλογα με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στη ΣΑΕΚ από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο Γ΄ εξάμηνο στη ΣΑΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη λειτουργούν οι ειδικότητες:

Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

Βοηθός Φαρμακείου

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς

Τουριστικός Συνοδός

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη https://saek-pylaias.thess.sch.gr/ καθώς και στην ανακοίνωση της γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δημόσια ΣΑΕΚ Πυλαίας-Χορτιάτη

Ισμήνης 4 – Προέκταση Εγνατίας, Πυλαία, Τ.Κ. 55535

(Στεγάζεται στο 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας)

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 14:00 – 19:00

Τηλ. Γραμματείας: 2310 313595

Email: saekpylaias@sch.gr

Ιστοσελίδα: https://saek-pylaias.thess.sch.gr/