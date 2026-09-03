Μενδώνη από Θεσσαλονίκη: Εντός του 2026 η προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων του Λόφου Τούμπας

Στον λόφο της Τούμπας Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (3/9) η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη. Κάτω από τον Λόφο Τούμπας βρίσκεται ένας προϊστορικός οικισμός που υπήρχε στην περιοχή για αιώνες.

Η κα Μενδώνη σε δηλώσεις της τόνισε πως πρόκειται για «έναν πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο» με «προϊστορικά κατάλοιπα τα οποία έρχονται να συνδεθούν με τους ιστορικούς χρόνους της πορείας της Θεσσαλονίκης». «Είναι μία πανεπιστημιακή ανασκαφή η οποία είναι σε εξέλιξη και ο δήμαρχος ζήτησε από τον πρωθυπουργό ο οποίος έδωσε τις σχετικές οδηγίες να προχωρήσει η ανάπλαση του ανασκαφικού χώρου και ευρύτερα του λόφου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εντός του 2026 η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων του Λόφου Τούμπας

Επίσης πρόσθεσε πως, «σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο, η ανασκαφή είναι ευθύνη και αρμοδιότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ολοκληρώσει την ερευνητική του δουλειά σε επίπεδο αρχαιολογικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και της συντήρησης. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Πολιτισμού, με βάση μία πρόταση ιδεών που υπάρχει, θα ξεκινήσει μέσα στο 2026 έναν διαγωνισμό κατά τον 4412, τον νόμο περί δημοσίων έργων, προκειμένου να έχουμε σε εύλογο χρόνο μία ώριμη μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων που το Πανεπιστήμιο θα υποδείξει ότι μπορούν να αναδειχθούν, και του λόφου ευρύτερα».

Η κα Μενδώνη ανέφερε ότι τα ευρήματα της ανασκαφής είναι προϊστορικά και πως είναι ένας οικισμός, κτίρια τα οποία είναι κτισμένα με ωμές πλίνθους και αυτό καθιστά αρκετά δύσκολη τη συντήρηση και την ανάδειξή τους.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης ευχαρίστησε την Λίνα Μενδώνη για την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη και την επίσκεψή της στον Λόφο της Τούμπας. «Είμαστε εδώ για την έναρξη των κινήσεων των μελετών για την ανάδειξη αυτού του προϊστορικού τόπου, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την ίσια ιστορία της πόλης και ακόμα περισσότερα με τους κατοίκους της Τούμπας, οι οποίοι όταν μιλούν για τον Λόφο της Τούμπας έχουν πάντοτε μία νοσταλγία αλλά και μία διάθεση για τον τρόπο που πρέπει να αναδειχθεί αυτός ο χώρος», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε πως «σήμερα μαζί με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Υπουργός Πολιτισμού ήρθε ώστε να δώσει τις σχετικές οδηγίες για να ξεκινήσει για πρώτη φορά η προσπάθεια ανάδειξης αυτού του χώρου».