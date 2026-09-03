Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκτίμησε ότι υπάρχει περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μιλώντας στην ολομέλεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ, ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους, όπως είπε, προσπαθούν να συμβάλουν στην επίλυση του ζητήματος.

«Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι προσπαθούν να συνεισφέρουν στην επίλυση αυτού του θέματος. Υπάρχει πιθανότητα; Κατά τη γνώμη μου, ναι, υπάρχει», δήλωσε ο Πούτιν. Τόνισε επίσης ότι «η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει πρώτα και κύρια να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ο Ρώσος Πρόεδρος σημείωσε ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δίνουν συνεχώς προσοχή σε αυτό το ζήτημα «και κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί, κυρίως με ειρηνικά μέσα». «Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θίγει επίσης συνεχώς αυτό το ζήτημα όταν συναντιόμαστε» τόνισε.

«Τελικά, όμως, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ωστόσο, είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους προσπαθούν να συμβάλουν σε μια λύση» δήλωσε χαρακτηριστικά.