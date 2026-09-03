MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκτίμησε ότι υπάρχει περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μιλώντας στην ολομέλεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ, ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους, όπως είπε, προσπαθούν να συμβάλουν στην επίλυση του ζητήματος.

«Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι προσπαθούν να συνεισφέρουν στην επίλυση αυτού του θέματος. Υπάρχει πιθανότητα; Κατά τη γνώμη μου, ναι, υπάρχει», δήλωσε ο Πούτιν. Τόνισε επίσης ότι «η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει πρώτα και κύρια να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ο Ρώσος Πρόεδρος σημείωσε ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δίνουν συνεχώς προσοχή σε αυτό το ζήτημα «και κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί, κυρίως με ειρηνικά μέσα». «Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θίγει επίσης συνεχώς αυτό το ζήτημα όταν συναντιόμαστε» τόνισε.

«Τελικά, όμως, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ωστόσο, είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους προσπαθούν να συμβάλουν σε μια λύση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Βλαντιμίρ Πούτιν Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ μπροστά για την Ελλάδα του μέλλοντος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Συνάντηση Δένδια-Χούκερ στο ΥΠΕΘΑ: Συζητήθηκε η ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και η MDCA

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ηλεία: Αποσωληνώθηκε ο 10χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί στη Μαραθιά – “Η ζωή νίκησε τον θάνατο”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Η Δανία αναπτύσσει για πρώτη φορά κληρωτούς στη Γροιλανδία απαντώντας στις πιέσεις του Τραμπ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση – Κυρανάκης: “Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τραγωδία στον Βόλο: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της 80χρονη από την παραλία των Αλυκών