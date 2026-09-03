Τουρκία: Έρευνα σε βάρος του Αχμέτ Νταβούτογλου για “προσβολή” του Ερντογάν

Η Εισαγγελία της Άγκυρας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Αχμέτ Νταβούτογλου, πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας για το αδίκημα της «προσβολής του προέδρου της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, η διαδικασία αφορά αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες, όπως εκτιμούν οι Αρχές, περιλαμβάνονται εκφράσεις που ενδέχεται να συνιστούν προσβολή του Τούρκου προέδρου.

Στην ανακοίνωσή της η Εισαγγελία της Άγκυρας ανέφερε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί «με προσοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας».

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Τουρκίας την περίοδο 2014-2016, αποχώρησε από το κυβερνών κόμμα AKP και ίδρυσε το «Κόμμα του Μέλλοντος», το οποίο στη συνέχεια έπαψε να υφίσταται.