Πρέβεζα: Τρία παιδιά στο νοσοκομείο μετά από εισαγγελική εντολή για παραμέληση και υποσιτισμό

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση εκτυλίσσεται στην Πρέβεζα, καθώς τρία ανήλικα παιδιά μετά από εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης.

Τα τρία ανήλικα, δύο αγόρια 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από το Δήμο Ζηρού φιλοξενούνται από την Τρίτη (01.09.2026) στο νοσοκομείο Πρέβεζας για παραμέληση και υποσιτισμό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο τα παιδιά δεν φυλάσσονται και έξω από το νοσοκομείο βρίσκεται ο πατέρας τους.

«Την καταγγελία έκαναν συγγενείς για τον πατέρα. Η μητέρα έφυγε από το σπίτι. Το ζήτημα είναι ότι δεν φυλάσσονται τα παιδιά από την αστυνομία και ο πατέρας τριγυρνάει έξω από το νοσοκομείο. Εάν τα απαγάγει ποιος θα φταίει; Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει το χωροφύλακα», ανέφερε χαρακτηριστικά.