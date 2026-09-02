Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στην Κάρυστο: Δύσκολη η κατάσβεση λόγω των ανέμων – Δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (2/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Κάρυστο της Εύβοιας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς οι άνεμοι φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η πυρκαγιά καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και ξηρά χόρτα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των φλογών και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Η κατάσταση οδήγησε στην αποστολή διαδοχικών μηνυμάτων από το 112.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ής και της 4ης ΕΜΟΔΕ και 21 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 13 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν εφοδιασμένα με επιβραδυντικό υγρό, καθώς και πέντε ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Επίσης στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Καρύστου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και μηχανήματα έργου. Στην περιοχή μεταβαίνει επίσης προληπτικά ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρχικά, στις 11:45, οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς ενημερώθηκαν να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στις 12:22, εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς την Κάρυστο.

Στη συνέχεια, στις 15:05, εστάλη νέο μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές ΟΣΜΑΕΣ και Ερωδιός, μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάρυστο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου οι πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν λεπτομερή εικόνα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό πιθανών ενεργών εστιών.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.