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Νετανιάχου: Εφικτή η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος – Είναι βασικός στόχος του Ισραήλ

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Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε σήμερα πως η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος είναι «εφικτή» και παραμένει «βασικός στόχος» για το Ισραήλ.

   Σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ, ο Νετανιάχου είπε πως «το (ιρανικό) καθεστώς παραπαίει, είναι πιο αδύναμο από ποτέ. Δίνει μάχη επιβίωσης».

   «Είμαι πεπεισμένος πως μπορούμε να εξαλείψουμε αυτήν την απειλή μια για πάντα, να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς. Αυτός είναι βασικός στόχος που έχουμε μπροστά μας, αλλά είναι κοντά. Δεν είναι αδύνατος. Είναι εφικτός», υποστήριξε.

   Αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ύστερα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα βάζοντας στο στόχαστρο συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

   «Δεν εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον μας, αυτό δεν είναι τυχαίο… Ξέρουν τη δύναμή μας, την ισχύ των όπλων μας και την αποφασιστικότητά μας», τόνισε ο Νετανιάχου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τους εχθρούς του Ισραήλ: «Μην τα βάζετε μαζί μας!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπενιαμίν Νετανιάχου

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