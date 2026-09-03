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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό στον Περιφερειακό στο ύψος του Επταπυργίου – Δείτε βίντεο

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Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα το πρωί (3/9) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 10 οχήματα να σπεύδουν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στην περιοχή.

Δείτε βίντεο:

Θεσσαλονίκη Φορτηγό Φωτιά

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