Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό στον Περιφερειακό στο ύψος του Επταπυργίου – Δείτε βίντεο
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Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα το πρωί (3/9) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 10 οχήματα να σπεύδουν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Η πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στην περιοχή.
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