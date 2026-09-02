Τραγωδία στον Βόλο: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της 80χρονη από την παραλία των Αλυκών

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αλυκών» στο Βόλο, μία 80χρονη γυναίκα.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το εξειδικευμένο προσωπικό της διασωστικής ομάδας κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την επαναφέρει στη ζωή παρέχοντάς της καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), δυστυχώς όμως χωρίς αποτελεσματικό αποτέλεσμα.

Η άτυχη ηλικιωμένη διακομίσθηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι εφημερεύοντες ιατροί διαπίστωσαν απλά τον θάνατό της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Βόλου. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.