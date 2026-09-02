MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της 80χρονη από την παραλία των Αλυκών

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αλυκών» στο Βόλο, μία 80χρονη γυναίκα.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το εξειδικευμένο προσωπικό της διασωστικής ομάδας κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την επαναφέρει στη ζωή παρέχοντάς της καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), δυστυχώς όμως χωρίς αποτελεσματικό αποτέλεσμα.

Η άτυχη ηλικιωμένη διακομίσθηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι εφημερεύοντες ιατροί διαπίστωσαν απλά τον θάνατό της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Βόλου. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Κτηνωδία στην Αχαΐα: Σκότωσε αδέσποτο σκύλο με κυνηγετική καραμπίνα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Κρίστιαν Γιάκιτς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Μίκης Θεοδωράκης: Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου συνθέτη στον Γαλατά Χανίων – Δείτε βίντεο και εικόνες

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Άρης Πορτοσάλτε: “Τα φύλα είναι δύο – Όποιος έχει θέμα, καταφεύγει στην ψυχίατρό του”

ΖΩΔΙΑ 21 ώρες πριν

Αλλάζουν όλα στα επαγγελματικά για αυτά τα ζώδια τον Σεπτέμβριο του 2026

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΚΚΕ: Η φρίκη που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη σκληρή πραγματικότητα ενός κράτους εχθρικού