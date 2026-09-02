Axios: Το νέο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν, άμεσα αντίποινα σε δεξαμενόπλοια για κάθε επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον δύο ιρανικών κυβερνητικών δεξαμενόπλοιων κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως μετέδωσε το Axios, η επίθεση αποτελεί μέρος μιας νέας στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιγράφεται ως πολιτική «δεξαμενόπλοιο για δεξαμενόπλοιο».

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το νέο δόγμα προβλέπει άμεση απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις κατά πλοίων που κινούνται στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την αποτροπή νέων επιθέσεων εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στην αμερικανική στρατηγική, καθώς είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ πλήττουν ιρανικά δεξαμενόπλοια ως αντίποινα για επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή και όχι αποκλειστικά στο πλαίσιο επιχειρήσεων ελέγχου ή επιβολής ναυτικού αποκλεισμού.

Πλήγματα σε περίπου 100 στόχους

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αμερικανικές επιχειρήσεις της Τρίτης περιλάμβαναν πλήγματα σε περίπου 100 στόχους στο Ιράν. Τα δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια βρίσκονταν αγκυροβολημένα ανοικτά των ιρανικών ακτών, βόρεια της γραμμής του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Αμερικανικά drones εκτόξευσαν πυραύλους που έπληξαν τα μηχανοστάσια των πλοίων, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Μεταξύ των στόχων της επιχείρησης περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις αεράμυνας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συστήματα ραντάρ, εγκαταστάσεις επικοινωνιών, δυνατότητες τοποθέτησης ναρκών, καθώς και εκτοξευτές αντιαπλοϊκών πυραύλων και επιθετικών drones.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα πλήγματα περιόρισαν σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

Ιρανική απάντηση με πυραύλους και drones

Σημειώνεται πως το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις με εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones εναντίον αμερικανικών θέσεων στην περιοχή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε περίπου 25 βαλλιστικούς πυραύλους, από τους οποίους μόνο οι μισοί έφτασαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Δέκα αναχαιτίστηκαν, ενώ τρεις έπεσαν χωρίς να προκαλέσουν απώλειες.

Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την περιοχή του Ερμπίλ στο Ιράκ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι περισσότερες από αυτές τις επιθέσεις αναχαιτίστηκαν.

Η στρατηγική πίσω από τα πλήγματα

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η επιχείρηση δεν είχε μόνο χαρακτήρα αντιποίνων, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αποτροπή της επαναφοράς των ιρανικών δυνατοτήτων εντοπισμού και επίθεσης κατά πλοίων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο στόχος είναι να μειωθεί η απειλή για πετρελαιοφόρα, πολεμικά πλοία του αμερικανικού ναυτικού και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας. Ένας εξ αυτών χαρακτήρισε την επιχείρηση ως προσπάθεια «κουρέματος του γκαζόν», δηλαδή περιοδικών περιορισμένων χτυπημάτων που εμποδίζουν την ανασυγκρότηση των εχθρικών δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι τα πλήγματα «αγόρασαν τουλάχιστον έναν μήνα» χαμηλότερου επιπέδου απειλής για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Συνεχίζεται η ναυτική κίνηση στα Στενά

Παρά την κλιμάκωση, οι αμερικανικές δυνάμεις συνέχισαν να προστατεύουν πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι περίπου 40 πλοία πέρασαν από την περιοχή την Τρίτη, μεταφέροντας εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν αντιαπλοϊκούς πυραύλους και drones που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, εκτοξεύθηκαν από το IRGC προς τα πλοία.